Domenica 9 febbraio il Museo Stefano Bardini invita a partecipare a Un mistero al museo, iniziativa nell’ambito del progetto Mysterion, a cura dei Musei Civici Fiorentini e MUS.E e con la collaborazione di Giovani e Musei.

Il progetto nasce dall’idea di provare a vivere il patrimonio fiorentino con occhi diversi, giocando a risolvere enigmi che vedono coinvolti i Musei Civici Fiorentini.

In Un mistero al museo è la scomparsa dell’opera più preziosa del museo a dare il via ad un’indagine sul filo del cronometro, che ha come scena del crimine le sale blu dell’elegante show room Bardini.

È il 1922 quando Stefano Bardini, l’antiquario più in voga di Firenze, muore lasciando alla città la sua sofisticatissima collezione di opere e oggetti d’arte. Scorrendo le voci del suo testamento si scopre che una sola opera manca all’appello, e tante sono le domande che nascono: di quale opera si tratta? Chi l’ha rubata? Ma, soprattutto, dove è stata nascosta?

Un’opportunità per visitare il museo, conoscerne la storia e apprezzarne i capolavori in forma dinamica e partecipata: indizio dopo indizio ci si immergerà nell’atmosfera del collezionismo e del mercato antiquario di fine Ottocento, potendo cogliere particolari e dettagli che usualmente passano inosservati.

L’iniziativa, proposta in lingua inglese oltre che italiana e accessibile anche ai non udenti, è aperta a giovani e adulti di ogni età, che potranno scegliere tra quattro diverse fasce orarie (h11.30, 12.30, 14.30, 15.30), organizzandosi in piccoli gruppi (min. 4, max. 6 partecipanti).

La partecipazione è obbligatoriamente su prenotazione e pagamento del biglietto (info@muse.comune.fi.it, tel. 055-2768224). Ingresso gratuito per i possessori di Card del Fiorentino (entro le tre visite/attività annue previste).

Per il gruppo vincitore, in premio, l’accesso gratuito alla Torre di Palazzo Vecchio.

Costi: ingresso €7,00 intero – €5,50 ridotto 18/25 anni e studenti universitari – gratuito minori 18 anni, possessori Card del Fiorentino, membri ICOM, ICOMOS e ICCROM, disabili e accompagnatori, guide turistiche e interpreti + visita/attività €2,50 residenti Città Metropolitana di Firenze – €5,00 non residenti Città Metropolitana di Firenze. Partecipazione gratuita per i possessori Card del Fiorentino (nel numero massimo di 3 annue). Riduzione 2×1 soci Unicoop Firenze.

Per informazioni e prenotazioni

MUS.E

Tel. +39 055 2768224

e.mail: info@muse.comune.fi.it – www.musefirenze.it

