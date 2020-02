PERUGIA – Domani, domenica 23 febbraio alle ore 10.30, al Museo archeologico nazionale dell’Umbria, sarà presentato il progetto “Guida LIS” (acronimo di Lingua dei segni italiana).

Per l’occasione il Gruppo archeologico Perugia donerà dieci tablet per portare la cultura “a tutti e per tutti”.

www.vivoumbria.it/