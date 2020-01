20 date su 10 mesi per visitare la collezione d’arte conservata nella sede storica della Fondazione CR Firenze: ecco il calendario completo e gli orari

Alla scoperta della collezione d’arte della Fondazione CR Firenze, una volta al mese grazie a visite guidate gratuite in programma per tutto il 2020, eccezion fatta per il periodo delle vacanze estive. Per il quarto anno, il tesoro di dipinti e opere conservato nelle stanze delle sede storica in via Bufalini apre al pubblico in 20 date per la nuova edizione del progetto “In collezione. Un percorso d’arte dal XIII al XX secolo”.

L’appuntamento è ogni terzo weekend del mese, il sabato e la domenica con 4 diversi turni (2 al mattina e 2 al pomeriggio), esclusi i mesi di luglio e agosto: ogni percorso guidato, condotto da 6 storici dell’arte tutti under 40, è per 25 persone al massimo ed è obbligatorio prenotare. Nelle ultime 4 edizioni questo scrigno d’arte è stato visitato da oltre 11mila persone provenienti da tutta la Toscana.

La collezione d’arte della Fondazione CR Firenze, le opere

Durante questi tour è possibile ammirare alcuni dei capolavori acquistati durante il Novecento dalla Cassa di Risparmio di Firenze e ora passati alla Fondazione CR Firenze, che conserva le opere di maggior pregio negli spazi di rappresentanza in via Bufalini 6, nel centro città, grazie a un allestimento a cura di Carlo Sisi.

Ogni sala è dedicata a un momento della storia figurativa italiana e in particolare toscana, dal Tredicesimo al Ventesimo secolo: si va da Giotto a Mariotto di Nardo, da Filippino Lippi a Perugino e Vasari. E poi ancora i pittori macchiaioli e naturalisti come Giovanni Fattori, Odoardo Borrani e Eugenio Cecconi,oltre ai protagonisti del secolo scorso come Lorenzo Viani, Giovanni Colacicchi e Primo Conti. Di recente al percorso espositivo si sono aggiunte due nuove acquisizioni che raccontano la storia della città: Ritorno dalle corse alle Cascine, dipinto del 1885, e Piazza San Gallo a Firenze, che raffigura quella che oggi è diventata piazza della Libertà.

Quando si svolgono le visite guidate alla collezione della Fondazione CR Firenze: le date

Questo il calendario 2020 delle visite gratuite alla collezione d’arte della Fondazione CR Firenze con tutte le date. Ogni terzo fine settimana del mese sono previsti tour sabato e domenica in questi orari 11.00, 12.00, 15.30 e 16.30.

18 e 19 gennaio

15 e 16 febbraio

21 e 22 marzo

18 e 19 aprile

16 e 17 maggio

20 e 21 giugno

19 e 20 settembre

17 e 18 ottobre

21 e 22 novembre

19 e 20 dicembre

La prenotazione è obbligatoria e per ogni turno sono previste al massimo 25 persone. Questi i contatti: telefono 0555384001, mail incollezione@fcrf.it.

Le novità

Con il 2020 il progetto “In collezione” della Fondazione CR Firenze attiva anche visite guidate nella lingua dei segni e corsi di formazione per non udenti, grazie alla collaborazione con l’Ente Nazionale Sordi. Inoltre con l’adesione al progetto “AMIR – Accoglienza, musei, inclusione e relazione”, sono previste visite guidate condotte da cittadini stranieri come opportunità di dialogo interculturale e di conoscenza.