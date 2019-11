La cultura non può e non deve avere barriere; per nessuno. Parte da questo assunto il viaggio culturale organizzato dall’Ente nazionale sordi Sezione Provinciale Crotone in collaborazione con l’Ens Consiglio regionale Calabria, che ha portato circa cinquanta persone sorde – tra soci e dirigenti ENS da ogni parte della regione – in visita nel crotonese, alla scoperta del patrimonio storico, artistico e culturale custodito dal nostro territorio.

Grazie all’iniziativa della “Biennale Arteinsieme – Cultura e Culture Senza Barriere” il gruppo ha potuto visitare il museo e il Parco archeologico nazionale di Capo Colonna, e poi il Museo archeologico nazionale di Crotone, con gli immensi tesori che custodiscono.

Nel cuore della città, poi, le persone sorde hanno visitato lo store Magna Grecia Lifestyle Empori Mediterranei, alla scoperta delle più autentiche eccellenze agroalimentari della Calabria, e di pregiati esempi di artigianato identitario calabrese. Salvatore Gaetano – editore del gruppo Video Calabria con cui è stato realizzato uno dei primi progetti di TG LIS, e general manager di MGLS che detiene e promuove il brand Magna Grecia Lifestyle insieme a Massimo Tigani Sava – ha illustrato loro l’ambizioso progetto.

Ad accogliere il gruppo, con una degustazione di prodotti selezionati, c’era anche Anna Riga, responsabile degli store Magna Grecia Lifestyle.

L’occasione è stata colta dal Presidente Regionale ENS Calabria Antonio Mirijello e dal Presidente Provinciale ENS Crotone Vincenzo Basile per sottolineare l’importanza dei servizi fondamentali che le istituzioni devono garantire per consentire l’inclusione sociale delle persone sorde, nel pieno rispetto della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone Disabili.