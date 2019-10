Il territorio di Castelfiorentino con il suo tratto di Via Francigena e il museo Benozzo Gozzoli diventano “smart” grazie alla piattaforma XuniPlay realizzata da FabbricaDigitale. Arte, natura, paesaggio e accessibilità sono le parole chiave di uno strumento che racconta a tutti, con modalità originali e all’avanguardia, le ricchezze storiche, artistiche e ambientali di Castelfiorentino, favorendo la partecipazione attiva grazie ad un approccio personalizzato, interattivo, ma soprattutto inclusivo.

Nasce, grazie al contributo della Fondazione Cr Firenze, BeGo App, un nuovo strumento accessibile e inclusivo che cittadini e turisti – italiani e stranieri – potranno utilizzare per divertirsi a scoprire il Museo Benozzo Gozzoli (BeGo) del Comune di Castelfiorentino, i luoghi più suggestivi e importanti del territorio e della celebre Via Francigena, anche quelli meno accessibili, la loro storia ed il patrimonio artistico che custodiscono.

«Grazie a questa nuova applicazione per smartphone il Museo BeGo diviene sempre di più un punto di riferimento per tutto il patrimonio storico-artistico e ambientale del nostro territorio, proponendosi come utile guida per i turisti ma anche per coloro che hanno difficoltà a fruirne pienamente» sottolinea il vicesindaco con delega a Cultura e Turismo, Claudia Centi. «Cultura, turismo e accessibilità sono i suoi punti di forza, e non è dunque un caso che abbiamo programmato la presentazione sabato mattina, durante il festival lungo la Via Francigena, per sottolineare questo virtuoso legame che non interessa solo il Museo BeGo ma tutto il patrimonio paesaggistico e museale del Comune di Castelfiorentino».

«Questa piattaforma rientra a pieno titolo nel progetto di valorizzazione e di sviluppo dell’accessibilità al Museo Benozzo Gozzoli di Castelfiorentino e si inserisce nei numerosi interventi della nostra Istituzione a favore del territorio dell’Empolese Valdelsa», dichiara il direttore di Fondazione CR Firenze Gabriele Gori. «Alla Fondazione sta molto a cuore il concetto di accessibilità e questo impegno vuole anche essere di stimolo per il territorio stesso per elaborare formule sempre più adeguate per rendere ancora fruibile il nostro straordinario patrimonio di arte e cultura».