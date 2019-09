Orpheo, in collaborazione con Arthemisia e l’ENS di Napoli, presenta Unmute Art: la prima videoguida in LIS dove le opere si raccontano da sole! Scopritela dal 26 settembre alla mostra “ANDY WARHOL” presso la Basilica di Pietrasanta, a Napoli.

“Ritengo che ciascuno dovrebbe essere come chiunque altro.”

(Andy Warhol)

Da sempre attenta all’accessibilità museale, Orpheo ha lanciato nel 2016 il manifesto “Arte per Tutti”. Questo programma ha permesso di sviluppare, tramite opere di mecenatismo, un insieme di iniziative per la fruizione universale dei luoghi della cultura, grazie anche alla collaborazione con enti privati e associazioni di categoria.

Unmute Art ha l’obiettivo di essere una videoguida universale e rivoluzionaria e ha già diversi primati nel settore. Per la prima volta viene utilizzata la tecnica del real life painting per la realizzazione di un video in LIS. Per la prima volta una videoguida in LIS utilizza il riconoscimento di immagine: basterà inquadrare le serigrafie di Warhol per attivare il commento. Per la prima volta le persone sorde non dovranno distogliere lo sguardo dall’opera per fruire del commento in LIS. E per la prima volta una videoguida parla veramente a tutti grazie al commento in LIS, i sottotitoli e le tracce incise da speaker.

Ufficio stampa Orpheo: Riccardo Lozzi

riccardo@orpheogroup.com