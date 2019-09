Il tema di quest’anno sono le PERSONE

Huawei Italia, Mobile Partner dell’evento, presenta sabato 28 settembre alle ore 12:00 STORY SIGN, l’applicazione mobile gratuita di Huawei, sviluppata in collaborazione con l’Unione Europea dei Sordi per tradurre i capisaldi della narrativa per ragazzi.

Sarà garantito il Servizio di Interpretazione in LIS, Lingua dei Segni Italiana, in collaborazione con Associazione Comunico www.associazionecomunico.it durante la presentazione di Huawei Italia.

L’ingresso è gratuito e su registrazione al sito www.nextfest.wired.it

da Alessandra Biagianti