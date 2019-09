Un progetto innovativo in cui Skylab Studios propone una serie di servizi multimediali on demand grazie alla realizzazione di una web app in cloud, alla quale sarà possibile accedere tramite un Qr Code o un Chip NFC disponibile in tutto l’anello del percorso nella Valle Santa.

Al centro del Cammino ci sarà Rieti per poi passare in 8 comuni: Contigliano, Greccio, Colli sul Velino, Labro, Rivodutri, Poggio Bustone, Cantalice e Morro Reatino.

Un’idea altamente innovativa che vede le realizzazioni di numerosi servizi, tra cui: videoguide in LIS pensate per un pubblico di non udenti, targhe in Braille per i non vedenti, Virtual Tour Immersivi per i luoghi non accessibili ai portatori di handicape un San Francesco inedito che presenterà tutto l’anello della Valle Santa.

Protagonista quindi sarà anche la Realtà Aumentata grazie alla quale sarà realizzato un percorso multimediale dedicato ai bambini che, nelle varie tappe, incontreranno uno speciale San Francesco a fumetti, disegnato dalla matita di Silvia Amantini ideatrice di Chef Susie la Food Blogger in realtà aumentata per i bambini, che prende vita e racconta la sua storia città per città.

A dare voce al Santo, il professor Vittorio Maria De Bonis, critico e perito d’arte che interpreterà un San Francesco innovativo e inedito. La figura del santo sarà attualizzata, mostrando un lato mai visto prima.

Per fare questo si è ricorso anche all’uso della musica e alla realizzazione di una colonna sonora scritta e prodotta da uno dei jazzisti più importanti del patrimonio musicale italiano: Marco Guidolotti. Durante tutto il Cammino, grazie alla segnaletica interattiva, sarà possibile ascoltare la musica composta per il progetto ed essere accompagnati come in un film da una colonna sonora d’eccezione.

A far scoprire il territorio anche una serie di mini clip video realizzate dal regista Mauro Sciambi e una galleria fotografica scattata dal creativo Tiziano Crescia, il tutto condito dalle soluzioni innovative made in Skylab Studios