Cassino, Museo Facile. Nuovi apparati comunicativi del Museo dell’Abbazia di Montecassino Il progetto è realizzato dall’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale in collaborazione con il Polo Museale del Lazio – Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MiBAC), l’Istituto Statale per Sordi e la Federazione Nazionale Pro Ciechi di Roma“

Domani giovedì 30 maggio alle ore 10:30 presso l’Abbazia di Montecassino ci sarà la presentazione ufficiale dei nuovi apparati comunicativi #MuseoFacile, realizzati per la Sezione Arte Medievale del Museo dell’Abbazia di Montecassino.

La visita al Museo sarà speciale ed innovativa, perché totalmente improntata all’accessibilità dei contenuti.

Il Prof. Aldo Grassini, Presidente e Direttore del Museo Tattile Statale Omero, guiderà nell’esplorazione tattile delle opere, e la Dott.ssa Francesca Pallotta, Storica dell’arte, persona sorda, illustrerà l’allestimento in Lingua dei Segni Italiana ai visitatori sordi, mentre un’interprete tradurrà alle persone udenti. E’ questo il modo pensato per inaugurare il nuovo sistema di comunicazione del Museo dell’Abbazia di Montecassino, che intende rendere piacevole, e allo stesso tempo efficace, l’esperienza e l’apprendimento all’interno del museo, andando incontro a tutte le diverse esigenze del pubblico. A questo scopo vengono forniti strumenti innovativi per una larga accessibilità, anche per persone cieche e sorde, che permettono la migliore comprensione delle collezioni museali e trasformano il museo stesso in un luogo di incontro, scambio di esperienze e integrazione sociale. Un luogo, quindi, aperto a tutti e per tutti (un “Museo Facile”, appunto) e non più “luogo sacrale, cassaforte o archivio per gli addetti ai lavori”, come si è ritenuto ancora fino agli anni Settanta del secolo scorso.

Il sistema di comunicazione museale è stato progettato con il coordinamento scientifico di: Ivana Bruno, Gianluca Lauta e Giulia Orofino, Docenti dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Gabriella Musto, Direttore del Monumento Nazionale di Montecassino, Polo Museale del Lazio, MIBAC.

L’evento è promosso da SCIRE-Unicas – Delega per la diffusione della cultura e della conoscenza dell’ Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, dal @CUDARI – Centro Universitario Diversamente Abili Ricerca e Innovazione, dal Dipartimento di Lettere e Filosofia dello stesso Ateneo, in collaborazione con l’Abbazia di Montecassino, il Polo Museale del Lazio –

Ministero per i beni e le attività culturali, l’ Istituto Statale Per Sordi di Roma – Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca Scientifica e il Museo Tattile Statale Omero.