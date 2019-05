La partecipazione all’incontro è gratuita ma è necessario iscriversi contattandoci via mail assoc.efys@gmail.com o via telefono 334 9608170

Mercoledì 15 maggio dalle 18.30 alle 20.30, presso la Biblioteca del Centro di Quartiere La Bottega dei Sogni, L’associazione Efys e l’Associazione Inmediazione, organizzano un incontro di sensibilizzazione alla Lingua dei segni italiana (LIS) per adulti e ragazzi dai 13 anni.

“La sordità? Non ci ho mai riflettuto molto, a dire il vero. Non conosco nessun sordo. Perchè, c’è qualcosa di interessante da sapere sulla sordità?”

E’ una delle domande a cui proveremo a dare risposta, come Oliver Sacks nel suo “Vedere voci. Un viaggio nel mondo dei sordi.”

Scopriremo anche, che una lingua può essere segnata, non solo parlata e scritta, cioè veicolata attraverso il canale visivo-gestuale e che, alla pari di una lingua vocale, può essere utilizzata per esprimere bisogni, sentimenti, emozioni, raccontare fatti e storie fantastiche.

La partecipazione all’incontro è gratuita ma è necessario iscriversi contattandoci via mail assoc.efys@gmail.com o via telefono 334 9608170