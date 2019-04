Dopo il successo di pubblico degli appuntamenti di dicembre e gennaio l’esposizione permanente degli studi torna a offrire al pubblico sordo la possibilità di visitare gli stabilimenti di Via Tuscolana con due momenti dedicati il 13 e 14 aprile.

Grazie al progetto In-Segnare Cinecittà che prevede due tipologie di visite con attività condotte in Lingua dei Segni da parte di educatori sordi specializzati senza intermediazione dell’interprete, e attività realizzate in co-conduzione tra un educatore sordo e un educatore udente per un pubblico eterogeneo – sordi e udenti – sarà possibile vivere un’esperienza straordinaria all’interno dei mitici studios.

A inaugurare il weekend sarà la visita guidata per adulti in Lingua dei Segni dal titolo Il Peplum e l’Antica Roma prevista sabato 13 alle ore 11. Uno speciale percorso condotto da educatori sordi in LIS dedicato ai grandi costumi del cinema e ai costumisti che hanno lavorato a Cinecittà. Il tour approfondisce il genere cinematografico del Peplum e si snoda tra il set dell’Antica Roma e le mostre permanenti per conoscere da vicino i preziosi abiti di scena indossati in pellicole memorabili. La visita verrà ripetuta anche il giorno seguente alle 11.

E sempre alle 11 inizia l’appuntamento pensato per i ragazzi, la visita animata intitolata Prossima fermata Antica Roma: un racconto suggestivo co-condotto da educatori sordi e udenti per vivere un’esperienza didattica coinvolgente tra templi, archi, colonne per scoprire i colori delle architetture del passato, le divinità e i personaggi dell’antica Roma nel monumentale set di Cinecittà. Una divertente mappa didattica sarà il supporto in cui ogni partecipante potrà raccogliere, attraverso disegni e collage, i ricordi dell’esperienza.

Tutte le visite sono disponibili solo su prenotazione scrivendo a didattica@cinecittaluce.it

In-Segnare Cinecittà è un progetto a cura del Dipartimento educativo di Cinecittà si Mostra con la collaborazione di “Senza titolo” Progetti aperti alla Cultura.

Informazioni pratiche

Ingresso e biglietteria:

Studi di Cinecittà – Roma, Via Tuscolana 1055

Per prenotare scrivere a didattica@cinecittaluce.it

Ogni attività ha un minimo di 8 partecipanti e un massimo di 20.

Costi

Adulti 13,00 euro – Bambini (da 6 a 12 anni) 7,00 euro. Sotto ai 5 anni gratis.

Biglietto Famiglia 40,00 euro (valido per 2 adulti + 2 ragazzi fino ai 18 anni).