Il Museo di Storia naturale “Faraggiana-Ferrandi” rappresenta un gioiello nel panorama culturale cittadino ed è attualmente il più importante museo a livello regionale. Credo che l’iniziativa dell’associazione “Ri-Nascita” rappresenti, oltre a un’occasione di ulteriore valorizzazione dell’esposizione, anche un potenziamento dei servizi e dell’offerta culturale ai visitatori”.

L’assessore alla Cultura Emilio Iodice rimarca l’importanza delle nuove iniziative previste dal calendario di “Invito al Museo” da parte dell’associazione “Ri-Nascita” e sottolinea “l valore del percorso per persone diversamente abili come i non vedenti e non udenti che, grazie alla disponibilità e alla sensibilità di questo sodalizio, con il quale l’Amministrazione sta collaborando da diversi mesi, rappresenta un valore aggiunto anche dal punto di vista dell’inclusione sociale, un valore che sarà ulteriormente ampliato con il completamento del percorso, per il quale è prevista una particolare campagna di sensibilizzazione.

I nuovi eventi previsti per i prossimi mesi, uno dei quali si svolgerà con il coinvolgimento della sezione novarese dell’Unione italiana ciechi, sono un’ulteriore modo di “vivere” il nostro museo come realtà dinamica e aperta. Non solo, dunque, un’esposizione di preziosi cimeli, ma anche un luogo della città nel quale fare cultura a trecentosessanta gradi”.

http://www.novaratoday.it