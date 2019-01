I giovani Insolera ancora una volta segnano la storia. Oltre ad essere la prima coppia sorda al mondo, attiva nel mondo della produzione cinematografica e della moda, sarano anche per la prima volta i protagonisti di un’edizione di Vanity Fair Italia.

Nel n.5 di Vanity Fair Italia che uscirà il prossimo 30 Gennaio, i lettori saranno allietati da un servizio fotografico che vede emergere l’attore sordo Emilio Insolera e la modella sorda Carola Insolera in tutta la loro naturalezza e fascino. Un videoclip sulla coppia sarà presente anche nel sito ufficiale di Vanity Fair Italia.

Lo scorso Novembre a Tokyo la coppia Insolera è stata figura di spicco nella mostra fotografica “We Are Love” che celebrava il 20° anniversario alla carriera di uno dei più grandi fotografi di celebrità a livello mondiale, Leslie Kee.

Emilio Insolera è un attore e produttore conosciuto per ” Sign Gene”, il primo film su supereroi sordi dotati di super poteri attraverso l’uso della lingua dei segni. Uno delle sue principali dichiarazioni è che la sordità ed in particolare la lingua dei segni è infatti il suo superpotere. Insolera ha ricevuto positive recensioni da Los Angeles Times, Pacific Standard, The Japan Times, NHK, Avvenire a Corriere della Sera. Lo scorso Novembre è anche apparso sulla copertina della rivista Tokyo Weekender.

Carola Insolera è una supermodel conosciuta per essere l’unica e molto impegnata professionista sorda a lavorare senza l’aiuto di un interprete al fine di instaurare un rapporto diretto con la squadra e far emergere lavori autentici. Una delle sue più famose citazioni recita :” Semplice, le foto non hanno suoni”. Ha lavorato per diverse case di moda ed è apparsa in diverse riviste. Il noto fotografo Stefano Guindani ha dichiarato che lavorare con Carola è stata un’esperienza unica. Nel film Sign Gene Carola ha recitato il ruolo di Kate Massieu, fidanzata del protagonista Tom Clerc.

www.signgene.com/cs-vanityfair-jan2019