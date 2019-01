Dopo il successo di pubblico di dicembre con il lancio dei nuovi tour, infatti, il 12 e 13 gennaio l’esposizione permanente degli studi torna a offrire al pubblico sordo la possibilità di visitare gli stabilimenti di Via Tuscolana.

Grazie al progetto In-Segnare Cinecittà che prevede due tipologie di visite con attività condotte in Lingua dei Segni da parte di educatori sordi specializzati senza intermediazione dell’interprete e attività realizzate in co-conduzione tra un educatore sordo e un educatore udente per un pubblico eterogeneo – sordi e udenti – sarà possibile vivere un’esperienza straordinaria all’interno dei mitici studi.

A inaugurare il weekend sarà la visita guidata per adulti in Lingua dei Segni di sabato 12 gennaio, prevista per le ore 11. Il tour permetterà di scoprire i set dando il via a quello che è un vero e proprio viaggio nel tempo e nello spazio, tra viali alberati e teatri di posa dove i visitatori possono entrare nei luoghi della produzione cinematografica, immergersi nell’epoca di Giulio Cesare nel set di Roma antica e arrivare al monumentale tempio di Gerusalemme.

Sempre alla stessa ora, le 11, si apre anche la giornata di domenica 13 gennaio che oltre la replica della visita guidata per adulti, alle 15 propone l’appuntamento con il laboratorio A tutto green in Lingua dei Segni e in italiano che assicura un’esperienza inclusiva di fruizione destinata ai bambini tra i 5 e i 12 anni e alle famiglie. Una speciale attività co-condotta da educatori sordi e udenti per sperimentare uno degli effetti speciali più conosciuti: il green screen, la tecnica digitale del chroma key che consente di ambientare soggetti e oggetti su sfondi virtuali. Grazie a una postazione interattiva, in una sala della mostra i bambini potranno diventare gli abitanti di inediti scenari e scoprire la finzione cinematografica; in laboratorio i bambini, guidati dagli operatori, potranno realizzare piccole scenografie tascabili tra finzione e realtà che garantiranno un’esperienza laboratoriale inclusiva e partecipata.

Tutte le visite sono disponibili su prenotazione scrivendo a didattica@cinecittaluce.it

In-Segnare Cinecittà è un progetto a cura del Dipartimento educativo di Cinecittà si Mostra con la collaborazione di “Senza titolo” Progetti aperti alla Cultura.

Informazioni pratiche

Ingresso e biglietteria:

Studi di Cinecittà – Roma, Via Tuscolana 1055

Per prenotare scrivere a didattica@cinecittaluce.it

Ogni attività ha un minimo di 8 partecipanti e un massimo di 20.

Costi

Adulti 13,00 euro – Bambini (da 6 a 12 anni) 7,00 euro. Sotto ai 5 anni gratis.

Biglietto Famiglia 40,00 euro (valido per 2 adulti + 2 ragazzi fino ai 18 anni).

Comunicato stampa: LIS gennaio

Valentina NERI / Consulente Ufficio Stampa

ISTITUTO LUCE-CINECITTÀ srl

Via Tuscolana, 1055 – 00173 Roma

Tel.: +39 067228661z

Mob.: +39 3333985357

www.cinecittaluce.it