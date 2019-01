Prosegue la collaborazione tra i Servizi Educativi di Accademia Carrara ed ENS – Ente Nazionale Sordi, inaugurata nel 2018 attraverso un percorso di condivisione di obiettivi e la strutturazione di progetti e servizi sempre più articolati a favore di questo pubblico

Da gennaio dello scorso anno le conferenze di presentazione all’interno del Museo, vengono tradotte in LIS (Lingua Italiana dei Segni); inoltre Accademia Carrara ha ospitato una delle tappe di MAPS – Musei Accessibili per le Persone Sorde dedicato alla formazione di giovani sordi, consolidando il rapporto di collaborazione e intesa tra le due istituzioni.

Ora, nell’ottica di una sempre più ampia sensibilizzazione e di un maggiore coinvolgimento del pubblico sordo all’interno del museo, Accademia Carrara organizza per venerdì 11 gennaio alle ore 17.00 la visita guidata con traduzione in lingua LIS a Le storie di Botticelli. Tra Boston e Bergamo. Un’occasione in più per sottolineare come un museo possa essere un luogo di cultura accessibile a tutti.

