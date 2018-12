Ester Tornavacca conosce a menadito i rischi che corre chi ha gravi problemi di vista quando varca la soglia di un museo. «Il primo – racconta – è di avere a che fare con una guida come è stato mio padre per me quando ero piccola: una persona premurosa al punto da descrivere nel minimo dettaglio ogni opera esposta, col risultato che io mi annoiavo da morire. Il secondo è di vedersi proporre una visita alternativa, diversa dal percorso tradizionale seguito dagli altri, sentendosi messi da parte.

«Per noi, il concetto va inteso in senso ampio. Per esempio, puntiamo a garantire la massima accessibilità economica, tant’è che il museo è da sempre gratuito, compresa la visita guidata. L’accessibilità ai diversamente abili è l’altro grande aspetto. Abbiamo completato una lunga serie di interventi per raggiungere l’obiettivo. Gli spazi sono sempre stati percorribili anche dalle carrozzine. Ora abbiamo preso qualche accorgimento in più per chi ha altre disabilità, per non dover creare percorsi differenziati, a meno che non lo chieda il visitatore stesso. In questo, ho sfruttato la mia esperienza diretta unita ai suggerimenti di tanti colleghi ed ex colleghi di Reale Mutua con disabilità. Vogliamo creare visite su misura per tutti»