A Napoli ci sono sempre tante cose da fare, in particolare nel weekend. Di seguito vi indichiamo alcuni degli eventi gratuiti più interessanti.

Concerti gratuiti nelle chiese di Napoli con Capossela, Alice, Avitabile

Dal 7 dicembre al 6 gennaio 2019 avranno luogo 10 concerti gratuiti in 7 chiese ed in altri luoghi di culto di Napoli con grandi artisti come Vinicio Capossela, Alice, Enzo Avitabile e altri artisti internazionali. Prossimi il 14, 15 e 16 dicembre. Sacro sud Concerti gratis

Mostra gratuita di pastori rubati e ritrovati

Fino al 6 gennaio 2019 nella sala del refettorio del Complesso Monumentale di san Domenico Maggiore a Napoli si terrà Te piace ‘o Presepio? Una mostra con oltre 200 antichi pastori rubati e ritrovati. Mostra gratuita di pastori rubati e ritrovati

Presepe vivente a Barra a Villa Roomer

Nei giorni 14, 15 e 16 Dicembre 2018 nel quartiere di Barra a Napoli, nel cortile di Villa Roomer (Palazzo Bisignano) si terrà un presepe vivente recitato in lingua napoletana e con testi inediti. Un Presepe Vivente che ricostruirà le scene di vita del tempo, con tanti personaggi in costume. Presepe vivente a Barra a Villa Roomer

A Napoli il Mercato Meraviglia nella Chiesa delle Scalze

Nella Chiesa di San Giuseppe delle Scalze a Montesanto si terrà il 15 e il 16 dicembre 2018 il Mercato Meraviglia, un appuntamento natalizio con l’artigianato ed il design indipendente e tanti eventi gratuiti. Mercato Meraviglia a Montesanto.

Concerto gratuito del Coro delle Voci Bianche del San Carlo a Palazzo Zevallos

Nel bellissimo Palazzo Zevalloss in via Toledo sabato 15 dicembre a pranzo si terrà un concerto gratuito del Coro delle Voci Bianche del San Carlo. Concerti gratuiti a palazzo Zevallos

Metro Art Tour visite nelle stazioni dell’arte della Metro 1 – Alcune a pagamento

Ritornano a Napoli le visite guidate alla scoperta delle stazioni dell’arte della Metro 1 di Napoli. Alcune sono gratuite altre prevedono una piccola quota di 5 euro ma, in entrambi i casi, ci faranno conoscere le grandi opere di tanti artisti e architetti contemporanei Metro Art Tour

Visite gratuite per persone con disabilità a Palazzo Zevallos

Sabato 15 alle 17 e domenica 16 dicembre alle 10, ci saranno visite gratuite in Lingua Italiana dei Segni (LIS) con guida sorda laureata. Un grande momento di inclusione in accordo con l’Università di Suor Orsola Benincasa di Napoli. Anche mercoledì 13 dicembre alle 17 visita guidata tattile per persone non vedenti. Le attività sono gratuite con prenotazione obbligatoria al n. 800454229.

Laboratori di disegno gratuiti a Capodimonte

Anche quest’anno fino al 18 maggio 2018 si terranno dei laboratori di disegno gratuiti a cura dell’artista francese Caroline Peyron, nel Museo di Capodimonte. Prossimo incontro 15 dicembre Laboratori di disegno gratuiti a Capodimonte

Mostra di Arte Presepiale a San Severo al Pendino – 1 euro

La XXXIII Mostra di Arte Presepiale si terrà fino al 6 gennaio 2019 nel Complesso Monumentale di San Severo al Pendino in Via Duomo, 286 a Napoli, a pochi passi da San Gregorio Armeno. I presepi più belli dei Maestri dell’Associazione Italiana Amici del Presepio, nata nel 1953, potranno essere ammirati pagando solo 1 euro d’ingresso, e i bambini minori di 12 anni entrano gratis. Mostra di Arte Presepiale a San Severo al Pendino

Il Festival delle scale a Napoli con concerti, passeggiate e trekking

Fino al giorno 30 dicembre 2018 si terrà a Napoli il Festival delle Scale una simpatica manifestazione che vuole valorizzare le tantissime scale pubbliche di Napoli. Gli eventi gratuiti del WE. 13 Dicembre alle ore 19:00 appuntamento ai Gradini Santa Caterina da Siena ; venerdì 14 Dicembre alle ore 18:00 evento sulle Scale Pendio di Santa Barbara Il Festival delle scale a Napol.

Una passeggiata nel parco della Villa Floridiana al Vomero

La Villa Floridiana con i suoi otto ettari è tra i parchi più belli di Napoli. L’ingresso alla villa è libero al Museo è a pagamento. Sulla collina del Vomero, dalle sue terrazze si gode un incantevole panorama sul golfo. Ristrutturata nel 1819 per la duchessa di Floridia, moglie morganatica di re Ferdinando I di Borbone (cioè che non avrebbe avuto i titoli e privilegi del marito) fu da subito dotata di un enorme parco all’inglese che tuttora occupa una buona parte dell’ex collina “verde “del Vomero. Divisa alla sua morte dagli eredi oggi rimangono due grossi appezzamenti: Villa Lucia, affianco alla funicolare di Chiaia che è privata e la Villa Floridiana, dello Stato, sede del Museo Duca di Martina. Aperta anche la domenica dalle 8:30 alle 14:00. Si entra da Via Cimarosa, 77.

Mercatini di Natale 2018 a Napoli al Vomero e all’Arenella

Partono nella zona del Vomero e dell’Arenella i mercatini natalizi in città. In questi giorni si stanno installando gli stand che probabilmente saranno attivi dal weekend del 1 e 2 dicembre 2018. Nel quartiere collinare i mercatini saranno in tante strade. Dove sono i mercatini al Vomero

Fiera di Natale 2018 a San Gregorio Armeno a Napoli

È iniziata nel centro storico di Napoli la 147ma edizione della Fiera di San Gregorio Armeno. Nella grande strada dei pastori nel cuore della Napoli antica ci saranno le tradizionali bancarelle natalizie, piene di pastori ed accessori per il tradizionale presepe napoletano. Si inizierà sabato 17 novembre 2018 alle ore 18 e durerà fino all’Epifania. Fiera di Natale 2018 a San Gregorio Armeno

A Palazzo Zevallos “La collezione di un Principe” con capolavori di Van Dyck, Rubens e Ribera

Gratis per Clienti Banco Napoli e banche gruppo Intesa. Dal 5 dicembre 2018 aprirà a Napoli a Palazzo Zevallos, una grande mostra dal titolo Rubens, Van Dyck, Ribera. La collezione di un Principe. La collezione di un Principe

Visita al castello sul mare di Napoli: Il Castel dell’Ovo

È il simbolo della città. Si trova sull’isoletta di Megaride dove sbarcarono i Cumani,di origine greca, a metà VII secolo a.C. per poi fondare sul Monte Echia il primo nucleo di Partenope. In epoca romana verso il I sec. A.C. sull’isolotto e sul Monte Echia, fu costruita la famosa villa di Lucio Licinio Lucullo. Èaperto gratuitamente nei giorni festivi e la domenica dalle ore 9.00 alle ore 14.00 (ultimo accesso ore 13,15) Si trova al Borgo Marinari sul Lungomare di Napoli. 081 795 4593

Cineforum Green gratuito all’Asilo Filangieri

Un’interessante rassegna di film gratuiti a tema ambientale e a cura di Greenpeace Napoli si terrà nel centro storico di Napoli, all’Ex Asilo Filangieri fino al 19 dicembre 2018 alle ore 18:30. Il prossimo film si terrà il 12 dicembre 2018 alle ore 18:30: Black Ice. Cineforum Green gratuito

Una passeggiata nel Parco di Capodimonte

Il Parco del Museo di Capodimonte è aperto gratuitamente anche nei Weekend. Il Museo è a pagamento. Il parco è ampio un centinaio di ettari ed è lo spazio verde più grande a Napoli. Si puo passeggiare su cinque viali principali da cui si raggiungono varie zone tra cui il Palazzo reale ora Museo di Capodimonte, il Casino dei Principi, Palazzo Palazziotti, le scuderie e la chiesa di San Gennaro. Il parco è aperto dalle 8 alle 17 circa ed è in via Via Miano, 4, Napoli.

Apertura gratuita di chiese monumentali a Napoli Domenica 16 dicembre 2018

San Pietro a Maiella – via San Pietro a Maiella 4 – ore 10,30 – 12,30

San Lorenzo Maggiore – Piazza San Gaetano – ore 9,30 – 18,30

Chiesa Santa Caterina a Formiello – P.zza E. De Nicola 49 – ore 9,00 – 14,00

Basilica di Santa Chiara – via Benedetto Croce/ via Santa Chiara 49/c – ore 8,00 – 13,00/ 16,30 – 20,00

Chiesa di San Domenico Maggiore – Piazza San Domenico Maggiore 8/a – ore 8,00 – 20,00

Chiesa San Giorgio Maggiore – via Duomo, 237/a/ Piazzetta Crocella ai Mannesi – ore 9,00 – 13,00

Chiesa di Santa Maria Coeli – largo Regina Coeli ore 11,00 – 12,00

Chiesa dei SS. Apostoli – largo Ss. Apostoli 9 ore 9,00 – 13,00

Santa Maria del Carmine Maggiore – Piazza del Carmine 2 – ore 9,00 – 14,00/ 17,00 – 20,00

Chiesa di Sant' Eligio Maggiore – Piazza Sant' Eligio 4 – ore 9,00 – 13,00

Chiesa di Santa Maria Egiziaca a Forcella – Corso Umberto I – 190 – ore 9,00 – 13,00

Chiesa dei Santi Cosma e Damiano – Piazza Nolana 18 – ore 9,00 – 13,00

Chiesa di San Pietro ad Aram – Corso Umberto I – 292 – ore 9,00 – 13,00

Chiesa di San Paolo Maggiore – Piazza San Gaetano – ore 9,00 – 13,00

N.B. Durante le Celebrazioni Liturgiche sono sospese eventuali visite. Potrebbero esserci variazioni agli orari comunicati

ALTRE COSE DA FARE E DA VEDERE GRATIS A NAPOLI MA DURANTE LA SETTIMANA

Napoli è una città ricca di luoghi e monumenti bellissimi e molti di questi si possono visitare gratis. Sono località dove si è fatta la storia di questa grande capitale del Mezzogiorno come il bellissimo Castel dell’Ovo, dove, nel IX secolo a.C., dei coloni greci fondarono il primo insediamento di Partenope, o come il Duomo di Napoli dove si conservano le reliquie di San Gennaro o come il particolarissimo Cimitero delle Fontanelle uno dei luoghi più affascinanti e misteriosi di Napoli. Di seguito troverete tanti siti bellissimi della città da scoprire gratuitamente.

I luoghi più belli di Napoli da vedere gratis durante la settimana

