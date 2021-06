Trovata ora un’altra variante del coronavirus in India, questa volta non sanno se è proprio una variante o una versione potenziata della variante Delta.

di Marina Ricci

Sembra che sia anche peggio della versione Delta e per questo si chiama per ora Delta Plus.

C’è anche il timore che Delta Plus possa essere resistente alla terapia con anticorpi monoclonali, una terapia farmacologica per il Covid che aiuta a neutralizzare i virus.

Sembra che abbia anche sintomi diversi come mal di stomaco, mal di gola, raffreddore, vomito e sordità parziale temporanea.

La variante Delta Plus è presente nel Regno Unito, per ora non in Italia. Altri paesi che hanno avuto casi sono il Portogallo, la Russia, Svizzera, Giappone, Nepal, Cina e Stati Uniti.

Gli scienziati ancora non sanno se questa variante sarà un problema.