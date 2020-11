Covid, in Germania mascherine FFP2 a casa per anziani e persone fragili

La Germania si prepara a rafforzare drasticamente le misure anti Covid: proibite le feste private, obbligo di mascherine a scuola, dove le classi che fanno lezione in aule troppo piccole dovranno essere divise, ma anche una raccomandazione a restare a casa in quarantena a chi ha tosse e raffreddore per almeno 7-10 giorni o finche i sintomi del raffreddore saranno andati via. Il governo di Angela Merkel ha preparato un documento di 10 pagine, anticipato dal quotidiano Handelsblatt, che sarà illustrato questo lunedì durante l’incontro tra la cancelliera e i ministri presidenti dei Länder. Tra i provvedimenti anche l’annuncio che il governo federale fornirà FFP2 a tutte le categorie fragili, quindi persone anziane o con patologie pregresse, a sue spese in cambio di un piccolo contributo. In vista della distribuzione del nuovo vaccino anti-Covid, sviluppato dall’azienda biotech tedesca NioNTech con l’americana Pfizer, viene chiesto inoltre a tutti i Länder di allestire i centri per le vaccinazione entro il 15 dicembre, in modo da poter essere attivati in tempi rapidi. Entro fine novembre però si dovrà comunicare quanti vaccini, ogni Regione intende somministrare quotidianamente. Vediamo le misure principali.

Tosse e raffreddore Il governo raccomanda di mettere immediatamente in quarantena a casa tutte le persone con sintomi di raffreddore e soprattutto quelle con tosse e raffreddore. «Lì dovrebbero rimanere per cinque o sette giorni fino a quando i sintomi non si attenuano», si legge nel documento anticipato da Handelsblatt.

Stretta sui contatti all’aperto Giro di vite anche all’aperto e nei luoghi pubblici, dove sarà permessa la presenza soltanto ai membri del proprio nucleo familiare e a un massimo di due persone di un altro nucleo familiare. E’ un provvedimento vincolante e le violazioni di queste restrizioni di contatto saranno sanzionate di conseguenza dalle autorità di regolamentazione, avverte il documento.

Protezione dei gruppi a rischio Secondo i piani del governo federale, le persone particolarmente a rischio, come gli anziani, i malati o le persone con patologie preesistenti, riceveranno maschere FFP2 a prezzi ridotti a partire da dicembre per proteggerle dal coronavirus. Per ridurre il rischio di infezione, queste persone ricevere 15 mascherine a spese del governo federale in cambio di un piccolo contributo, una maschera per ogni settimana invernale. Inoltre, consiglia di visitare le persone particolarmente vulnerabili solo se tutti i membri della famiglia sono esenti da sintomi e non si trovano in una situazione di rischio da una settimana.

Centri di vaccinazione Gli stati federali sono tenuti a mettere a disposizione i propri centri e strutture di vaccinazione dal 15 dicembre, in modo che possano essere messi in funzione con breve preavviso. Entro la fine di novembre i Länder devono comunicare al governo federale quante vaccinazioni intendono somministrare al giorno.