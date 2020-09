Coronavirus: in Portogallo più alto aumento casi da aprile

Con la riapertura delle scuole misure più rigide

ROMA, 09 SET – Il Portogallo ha registrato 646 nuovi casi di coronavirus in un giorno, l’aumento giornaliero più alto dal 20 aprile, anche se di gran lunga più basso rispetto ad altri Paesi europei. Il ministro della Sanità portoghese, Jamila Madeira, ha spiegato in una conferenza stampa che la maggior parte dei nuovi contagi si sono verificati all’interno di nuclei familiari.

I casi di Covid-19 in Portogallo erano scesi a circa 100 al giorno all’inizio di agosto, ma da allora sono aumentati, allarmando in particolare l’industria del turismo. Da metà settembre, quando riapriranno le scuole e molti più lavoratori torneranno in ufficio, saranno adottate misure più rigide anche se il governo non ha ancora annunciato i dettagli.

I dati del ministero della Sanità hanno mostrato che i nuovi casi sono concentrati soprattutto nel nord e nella regione di Lisbona. (ANSA).