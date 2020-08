Coronavirus: picco di contagi in Germania e Spagna

Registrati 1.390 casi dal Robert Koch Institut e 2.128 dal ministero della Sanità spagnolo. Chiese in lockdown a Seul

Il ministero spagnolo della Sanità conta oggi 5.114 contagi da coronavirus, di cui 2.128 diagnosticati nelle ultime 24 ore. Ieri i nuovi casi erano stati 1.833. Lo riferisce l’agenzia Efe.

Torna a salire il numero di nuove infezioni in Germania con 1390 casi nella giornata di ieri, riporta il Robert Koch Institut, dopo i dati incoraggianti di ieri che risentivano della chiusura di molti uffici sanitari locali nel fine settimana. Nonostante il trend in costante e moderata crescita delle ultime due settimane, si è ancora lontani dal picco massimo raggiunto all’inizio di aprile con 6000 casi. Il fattore RO di contagio giornaliero è di 1,11, mentre il valore di contagio medio sui 7 giorni è di 1,04. Le aree più interessate dall’epidemia sono ancora la Baviera, soprattutto nelle aziende agricole nel distretto di Dingolfing-Landau, la zona di Wiesbaden in Assia, il Nordreno-Westfalia e in crescita a Berlino. Sono 224.404 i casi registrati totali di coronavirus e 9236 le vittime positive al coronavirus.

La Russia ha registrato 4.748 casi nelle ultime 24 ore, il numero più basso dal 20 aprile. Lo ha detto il centro anti-coronavirus. Il numero totale di casi ha raggiunto 932.493. Secondo il centro di crisi, il tasso di crescita giornaliera del coronavirus è stato dello 0,5% per il terzo giorno di fila. Mosca ha poi documentato 132 morti per COVID-19 nelle ultime 24 ore, rispetto ai 55 del giorno prima. In totale, in Russia sono morti 15.872 pazienti a causa del virus. Lo riporta la Tass.

La Corea del Sud ha annunciato il divieto per le chiese di Seul e nelle aree limitrofe di tenere attività pubbliche ad eccezione dei servizi di culto senza alcun contatto diretto: è la misura draconiana decisa per contenere la rapida diffusione dell’improvviso focolaio di Covid-19 partito dalla chiesa protestante di Sarang Jeil, nella capitale. In una nota, il premier Chung Sye-kyun ha chiarito che il governo ha portato al livello 2 le norme di distanziamento sociale a Incheon, città a ovest di Seul. I contagi annunciati oggi sono 246, per 15.761 totali, con un decesso in più, a 306.

Sono quasi 20mila i morti di coronavirus in Iran dall’inizio della pandemia. Lo ha detto la portavoce del ministero della Salute, Sima Lari, alla TV di Stato. “Il totale dei casi di coronavirus in Iran- ha precisato – ha raggiunto quota 347.835, con 2.385 nuovi casi da ieri. Almeno 168 decessi con il virus sono stati segnalati nelle ultime 24 ore per aumentare il bilancio totale delle vittime a 19.972 “. I guariti sono in tutto 300.881, mentre 3.882 persone si trovano attualmente in terapia intensiva. In tutto nel Paese sono stati effettuati quasi tre milioni di test, precisamente 2.914.049, ha aggiunto Lari.