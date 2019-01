Carissimo padre Vincenzo volevo comunicarti che il giorno undici gennaio padre PIETRO CHILLEMI, dopo una lunga malattia, è tornato alla casa del Padre.

Il rito funebre è stato celebrato presso la basilica di Sant’Antonio di Messina dal padre generale dei Rogazionisti; erano presenti parecchi sordi anche anziani visti i ripetuti mandati di direttore negli anni sia di Messina che di Palermo. La messa è stata segnata da una interprete.

Per me e per chi lo ha conosciuto è stata una grande perdita . Io l’ ho seguito in tutto il suo percorso nei ripetuti ricoveri, condividendo con lui le sofferenze che ha affrontato con grande dignità e rassegnazione.

Ti abbraccio. Annalisa Trungadi

Un altro pezzo importante della “nostra storia con i sordi” che se ne va. Ci rimane solo la consolazione della preghiera e un poco di coraggio che ci spinga al futuro.

CONDOGLIANZE alla comunità rogazionista e agli amici di Messina.

P Vincenzo Di Blasio