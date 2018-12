Toto, figlio di Umberto Loreti da Colle di Tora è nato a Castel di Tora (Rieti) il 18 dicembre 1925. Nel 1938, a Roma, entrò nella Piccola Missione per i Sordomuti in cui prese il nome di Antonio. Frequentò le scuole ginnasiali al Pontificio Seminario Minore di Roma e poi conseguì il diploma magistrale all’Istituto Magistrale Vittoria Colonna e la specializzazione per l’insegnamento ai sordi nella Scuola di Metodo Tommaso Silvestri (1946).

Seguì gli studi di filosofia all’Università Gregoriana e quelli teologici all’Università Urbaniana di Propaganda Fide. Fu ordinato presbitero nel 1950.

Svolse con entusiasmo attività di insegnamento e di dirigenza negli istituti per i sordomuti, a Marocco di Mogliano Veneto (TV), Vignale (NO), Firenze, Pianezza (TO), Bologna.

Nell’ambito della congregazione Piccola Missione per i Sordomuti ha ricoperto gli incarichi di formatore dei giovani, di consigliere e di Superiore Generale dal 1983 al 1995 e poi dal 2007 al 2009.

Padre Antonio Loreti è stato per 40 anni noto e stimato direttore dell’Istituto dei Sordi di Torino, nonché assistente ecclesiastico e animatore del locale gruppo ACIS, l’Associazione Cattolica Italiana Sordi.

Arrivò a dirigere l’istituto di viale San Pancrazio nel 1967 e vi ha praticamente passato metà della sua esistenza, portandolo ad essere uno dei centri più rinomati d’Italia nell’educazione dei sordi. Per Padre Loreti, coraggioso e aperto alle novità, l’educazione dei sordi è stata davvero una missione, con passione e con una straordinaria forza intellettuale e morale.

Nota la sua partecipazione da “protagonista” negli incontri degli insegnanti dei sordi tenuti a vari livelli e numerosi i suoi viaggi per condividere la sua esperienza ed i suoi insegnamenti.

Tante le energie spese per i sordi che vivono nei Paesi più poveri, dove fece crescere missioni in Brasile, nelle Filippine e in Congo, che ad essi dedicano, ancora oggi, gran parte delle risorse umane ed economiche.

Loreti è deceduto a Firenze, nella casa della Piccola Missione per i Sordomuti, il 19 dicembre 2014. I funerali si svolsero lunedì 22 dicembre nella chiesa parrocchiale San Piero in Palco con una concelebrazione presieduta dal padre generale P. Savino Castiglione.

Alla cerimonia presero parte i religiosi, le suore della Piccola Missione, e una folta rappresentanza di persone sorde, con un nutrito gruppo arrivato da Pianezza (Torino) con i propri gonfaloni.

Antonio Toto Loreti riposa ora a Roma, nella tomba della Congregazione PMS, al Cimitero Monumentale del Verano.

Vincenzo Di Blasio