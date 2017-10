Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo – Laboratorio per bambini dedicato alla Lingua dei segni

Domenica 8 ottobre 2017 laboratorio gratuito per bambini di età fra 5 e 10 anni ore 11:00 laboratorio in LIS aperto anche ai bambini udenti: una vera e propria “caccia all’alfabeto”!

L’incontro, inserito all’interno della Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo 2017, si pone come il primo di una serie di eventi promossi dal Museo dedicati alle persone sorde e alla Lingua dei Segni. Questo primo appuntamento, in particolare, è incentrato sui bambini ed è volto a sensibilizzare il pubblico fin dalla più tenera età alla Lingua Italiana dei Segni e al mondo della sordità, oltre che a far conoscere il Museo e le sue opere.

Il laboratorio – gratuito per i bimbi – consisterà in una vera e propria “caccia all’alfabeto”. Ai partecipanti verranno distribuite immagini con particolari di opere, che dovranno essere cercate nelle sale del museo. Una volta identificato il dipinto o la scultura, si farà vedere come il gesto della figura in realtà celi una lettera dell’alfabeto LIS. Al termine della “caccia” verrà mostrato tutto l’alfabeto.

Il laboratorio è pensato per i bambini dai 5 ai 10 anni, fino ad un massimo di dieci partecipanti.

Per questioni organizzative è consigliata la prenotazione (pm-ven.franchetti@beniculturali.it). Lo scopo è quello di abbattere i muri che si pongono fra una persona sorda e la fruizione completa del museo. Il tutto è comunque accessibile anche ai bambini udenti.”

