Presentata l’iniziativa Viaggio in Italia, giro per l’Italia e per l’Europa in carrozzina

Marina di Carrara – Si è svolto ieri nell’ambito della 17° edizione di 4x4Fest il convegno organizzato da Viaggio Italia dal titolo “Abili per realizzare i sogni” con la partecipazione come partner organizzativi di AMIA SpA e ANFFAS Onlus Massa Carrara.

Il convegno ha presentato l’iniziativa di Danilo Ragona e Luca Paiardi che hanno illustrato, anche attraverso l’uso di interessanti filmati, il loro progetto “Viaggio Italia” relazionando in merito al viaggio che stanno realizzando in giro per l’Italia e per l’Europa in carrozzina, un viaggio di scoperta dei limiti e della voglia di superarli o di riconoscerli.

Hanno partecipato oltre 100 alunni dell’Istituto comprensivo Finelli (Elementari e Medie) sotto l’attenta guida delle insegnanti e della Preside Marta Castagna, sempre attenta alla necessità di coltivare nei ragazzi, fin dai primi anni di scuola la cultura dell’inclusione. Moderatore del convegno Pier Angelo Tozzi, Presidente della Consulta per la Disabilità di Carrara, e primo promotore dell’iniziativa presso CarraraFiere, che ha accolto di buon grado, nel segno di una lunga tradizione rispetto alle tematiche sociali, la proposta di organizzare il convegno.

“Viaggio Italia” è un progetto che vede il coinvolgimento di sportivi, disabili, aziende e che racconta le loro imprese e attraverso il quale Danilo e Luca vogliono capire se “accessibilità” è solo una parola o realtà. In questo viaggio, spiegano, il termine ‘impresa’ assume più significati: impresa come sfida nel giocare a tennis, volare in deltaplano, utilizzare barche a vela, canoa e fuoristrada vivendo lo sport come sfida, relazione e conoscenza di sé. Impresa come futuro perché Viaggio Italia è anche un viaggio nelle Unità Spinali dove si inizia a capire come riprendere a vivere portando un messaggio semplice, fatto di esempi e di testimonianza che la vita in autonomia è possibile. L’impresa come innovazione, grazie alla collaborazione con aziende innovative e capaci di creare accessibilità nuove e concrete.

Abbiamo parlato con Danilo Ragona, che ci racconta di aver sentito dire troppo spesso, anche dagli stessi disabili “Nonostante la malattia ….” rimarcando in questo modo quello che non si può fare, piuttosto che mettendo l’accento su quelle che possono essere le opportunità. “Abbiamo scelto – spiega Danilo – di guardare alle cose che si possono fare , anche grazie alle tecnologie innovative e alle persone che ci permettono di realizzarle, perché è la positività che crea la voglia e la capacità di trovare le soluzioni.

Anche Marta Castagna, che ha concluso i lavori del convegno, ha dichiarato di condividere questo concetto”E’ necessario trovare tutti insieme una strada percorribile per abbattere, insieme alle barriere architettoniche anche quelle del pregiudizio, che a volte mi trovo a combattere anche all’interno della Scuola. Portiamo avanti l’inclusione anche quando non siamo pronti con gli insegnati di sostegno: i percorsi alternativi e possibili esistono, anche per i ragazzi disabili ed è percorrendoli tutti insieme che questi percorsi – come ci dimostrano Luca e Danilo – possono diventare una strada.

