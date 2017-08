Addio a Chantek, l’orango “che andò al college” e imparò la lingua dei segni

L’orango Chantek, uno dei primi tre primati a imparare la lingua dei segni, è morto all’età di 39 anni nello zoo di Atlanta. Aveva una malattia cardiaca, ma lo zoo ha deciso di sottoporlo ad autopsia per confermare la causa della morte.

Era nato al centro ricerche di Yerkes. È stato cresciuto e istruito dall’antropologa Lyn Myles all’università del Tennessee per nove anni. Imparò a comunicare con Myles e poi con i guardiani dello zoo attraverso la lingua dei segni, ma non solo: era in grado di sistemare la sua stanza e anche di memorizzare un percorso stradale dall’università fino a un ristorante nei dintorni. E’ stato protagonista di un documentario della tv pubblica statunitense dal titolo ‘La scimmia che è andata al college’.

“Chantek ci mancherà profondamente”, scrive in una nota lo zoo di Atlanta. “Ha avuto una personalità particolare e coinvolgente e modi speciali di relazionarsi e di comunicare con coloro che lo hanno conosciuto” ha affermato Hayley Murphy, vice presidente delle divisioni animali dello zoo.

Per la sua malattia cardiaca, Chantek ha iniziato una dieta a basso contenuto di sodio ed è stato il primo orango a sottoporsi ad un echocardiogramma volontario (da sveglio, quindi) per esaminare il ritmo cardiaco.

Chantek è stato il primo di tre primati a saper segnare, insieme al gorilla Koko e alla scimpanzé Washoe. Come ricordano i guardiani dello zoo, Chantek è sempre stato ‘timido’: se per comunicare con loro usava i segni, si rifiutava di segnare con coloro che non conosceva, con i quali si rapportava con le vocalizzazioni e i gesti che usano tutti gli oranghi.

