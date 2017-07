GenerAzione: il progetto per diffondere l’educazione digitale tra le persone sorde

Oltre 800 persone sorde in aula, per apprendere la “cultura digitale”: è il risultato di GenerAzione, il progetto dell’Ente nazionale sordi che si è concluso mercoledì 12 con l’evento finale.

Comunicato stampa del Generazione 13 luglio 2017

Realizzato grazie ad un co-finanziamento del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali tra il 2016 e il 2017, il progetto è nato con un un duplice obiettivo: da un lato sensibilizzare e formare le persone sorde, di diverse fasce d’età, sulle opportunità ma anche sui rischi delle nuove tecnologie, di internet, dei social media e dei mezzi di informazione; dall’altro creare un’area web per consentire a tutti, in particolare i più giovani, di conoscere la cultura e l’identità sorda, di scoprire la storia dell’ENS e delle più importanti organizzazioni di sordi, di approfondire tutti quei temi relativi alla sordità, come la tecnologia e l’educazione, in modo semplice e alla portata di tutti, come se fosse un gioco.

Per il primo obiettivo, siamo andati in tutta Italia per dei corsi di formazione sulle nuove tecnologie suddivisi per fasce d’età .

Per il secondo obiettivo, abbiamo creato la “città dei sordi “ virtuale. Per la creazione dei contenuti di questa piattaforma, è stato necessario un grande lavoro di recupero e digitalizzazione dell’archivio storico dell’ENS.

Il gruppo di lavoro che ha reso possibile GenerAzione è composto da persone sorde e udenti, con un coordinamento interno alla Sede Centrale ENS e la collaborazione del Comitato Giovani Sordi Italiani (Cgsi). L’evento conclusivo, a cui hanno partecipato numerosi ospiti tra cui la Senatrice Elena Ferrara, è stato l’occasione per raccontare questa esperienza, fare un bilancio e festeggiare un risultato decisamente positivo, perché riuscire a portare più di 800 persone sorde in aula per la formazione digitale è sicuramente un grande traguardo.

