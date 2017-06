10 cose incredibili sul tuo cane

1 / Il tuo cane è intelligente come un bimbo di due anni

Cani e bimbi di due anni capiscono approssimativamente lo stesso numero di parole e gesti, circa 250!

2/ Cani e gatti assumono l’acqua nello stesso modo

I cani potranno anche sembrare “bevitori” disordinati, ma proprio come i gatti, piegano la punta della lingua e sollevano il liquido fino a portarlo alla bocca!

3/ I baffi di un cane servono per “vedere” al buio

Non stiamo parlando di una visione notturna vera e propria, ma i baffi di un cane, seppur sottili, servono a percepire lo spazio circostante e le correnti d’aria, fornendo quindi informazioni utili per orientarsi: dimensione, forma e velocità degli oggetti nelle vicinanze. Non si tratta di un super potere, ma ci andiamo molto vicino!

4/ I cani hanno alcune ghiandole sudoripare nelle zampe

I cani si affidano alla lingua a penzoloni per raffreddarsi, ecco perché per sentito dire un cane “suda dalla bocca”, non è proprio così. Ecco perché, nelle giornate più calde è bene tenere al fresco i polpastrelli del proprio cane e lasciare le zampine in ammollo.

5/ Anche i cani hanno il senso del tempo

Si tratta di una percezione molto diversa da quella umana, ma i cani assimilano le abitudini dei loro padroni e quindi imparano a percepire il tempo trascorso.

6/ Il tuo cucciolo di un anno è fisicamente sviluppato come un ragazzo di 15 anni

Naturalmente, si tratta di una stima approssimativa, basata anche sulla razza del cane e la velocità d’invecchiamento dettata dalle caratteristiche della razza stessa.

7/ La bocca di un cane può esercitare anche 145 chili di pressione

Le prove, sono state effettuate su un Pastore Tedesco, un Pit Bull, un Bull Terrier e un Rottweiler. In confronto, gli esseri umani esercitano 54 chili di pressione e gli squali oltre 270. Un cane, normalmente, ha 42 denti.

8/ I cani “annusano” le emozioni

Il tuo Fido è in grado di percepire i tuoi cambiamenti d’umore grazie a lievi cambiamenti del tuo odore e profumo, ecco perché spesso abbiamo la percezione che ci comprendano alla perfezione. Percepiscono il nervosismo attraverso il livello di sudorazione, e possono individuare anche alcune particolari patologie o malattie.

9/ L’olfatto di un cane è esponenzialmente migliore di quello umano

A seconda della razza, un cane ha fra le 125 e i 300 milioni di ghiandole, rispetto alle 5 milioni di quelle umane. Inoltre, la parte del cervello canino addetta all’olfatto è circa 40 volte maggiore della nostra.

10/ Un cane può sentire quattro volte di più di un uomo

Nonostante il fatto che i cuccioli nascano sordi, recuperano velocemente e superano le nostre capacità uditive. I cani possono rilevare diverse frequenze, molto più alte di quelle umane. Nonostante questo, esattamente come accade nell’essere umano, la vecchiaia contribuisce ad un indebolimento nell’udito