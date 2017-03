Navigare in sicurezza anche per le persone sorde: un progetto dell’Ente Nazionale Sordi

Usare Facebook, youtube, internet in sicurezza è un diritto di tutti, ma spesso i contenuti delle campagne di informazione e i corsi in aula sono inaccessibili alle persone sorde.

Per questo L’Ente Nazionale Sordi ha avviato il progetto GenerAzione (www.progettogenerazione.it), grazie e un co-finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali finalizzato sia a costruire una piattaforma online in cui navigare alla scoperta della storia dell’associazione e di altri temi relativi alla sordità, sia a realizzare un ciclo di incontri formativi, per tutte le età, sui rischi e le opportunità del web.

Le immagini:

Agli inizi di febbraio ha preso il via il tour che porterà la cultura digitale alle persone sorde di tutte le regioni d’Italia. Per ogni sosta sono stati pensati 4 corsi destinati a diverse fasce d’età, in modo tale da adattare al meglio i contenuti e l’approccio educativo delle lezioni.

Per i bambini dai 7 agli 11 anni e i ragazzi dai 12 ai 17 anni sono stati ideati dei laboratori basati sul gioco; in questo modo i più piccoli potranno imparare i rischi e le opportunità del web divertendosi.

Per gli anziani over 60, invece, si utilizzerà un metodo più pratico, in modo tale da avvicinarli il più possibile a quegli strumenti tecnologici, che potrebbero migliorare la loro quotidianità.

Con i ragazzi under 30, infine, si entrerà più nello specifico della materia, così da fornirgli delle nozioni che potranno sfruttare immediatamente nel mondo del lavoro o che comunque gli permetteranno di utilizzare più consapevolmente il web.

I laboratori destinati ai bambini e agli anziani sono gestiti dai docenti de “Il Treno”, cooperativa che da anni realizza progetti ed attività destinati a bambini sordi e non solo.

Il corso per i ragazzi più grandi, invece, è tenuto da Andrea Carini, dell’Associazione Cuore Digitale, una no profit nata con l’obiettivo di promuovere e divulgare la cultura digitale.

Prossima tappa sarà a Roma venerdì 3 marzo per il corso di digital marketing per i ragazzi under 30 e sabato 4 marzo per le attività dedicate ai bambini, ragazzi e over 60, nelle edizioni sia a Roma che a Pordenone.

Per vedere foto e video degli incontri già svolti, per approfondire gli obiettivi del progetto e per non perdere il corso nella propria regione basta andare sul sito e consultare la mappa di GenerAzione: http://www.progettogenerazione.it/mappa-dei-corsi/

