“Rivedersi, Ripartire” con il Gruppo Giovani UILDM per una nuova era dell’associazione

Padova, 17 marzo 2022 – Dopo due anni di pandemia si torna finalmente in presenza, pensando al futuro guardandosi negli occhi, e non più solo attraverso uno schermo. Il Gruppo Giovani Nazionale UILDM ha organizzato dal 25 al 27 marzo a Bologna un momento di incontro per parlare di progetti di vita e dell’impegno come volontari UILDM.

CS Rivedersi e ripartire con il Gruppo Giovani UILDM

«È davvero bello e importante tornare a confrontarsi in presenza – spiega Marta Migliosi, consigliera nazionale UILDM – a Bologna vedremo soci e socie da diverse delle nostre 66 Sezioni locali. L’impegno dei Giovani UILDM non è mai mancato in questo periodo difficile ma la vera energia nasce da chi abbiamo intorno. Abbiamo intitolato questa tre giorni “Rivedersi, Ripartire” proprio per sottolineare il nostro desiderio di esserci, fisicamente, e partire verso obiettivi comuni con uno spirito diverso. Una nuova era non solo per noi componenti del Gruppo ma per tutta l’associazione».

L’esperienza del Gruppo Giovani UILDM nasce nel 2018 con l’obiettivo di portare all’attenzione dell’associazione i temi legati al mondo giovanile, all’autonomia e alla Vita indipendente. L’attività del Gruppo intende favorire così il ricambio generazionale a livello locale e nazionale, per fare in modo che il “passaggio di consegne” possa partire dalla preziosa esperienza del passato, da unire alle spinte che portano al futuro, verso nuovi obiettivi e traguardi. Nel periodo pandemico il Gruppo si è speso per organizzare incontri digitali dedicati in particolare alla Vita indipendente, e approfondimenti sui canali cartacei dell’associazione. Nel settembre 2021 ha organizzato il “G-DAY”, un pomeriggio in radio in collaborazione con Radio FinestrAperta – redazione di UILDM Lazio – durante il quale si è parlato di sessualità, volontariato e Vita indipendente.

UILDM nasce nel 1961 con l’obiettivo di promuovere l’inclusione sociale delle persone con disabilità, attraverso l’abbattimento di ogni tipo di barriera, e sostenere la ricerca scientifica e l’informazione sulle distrofie e le altre malattie neuromuscolari. Ha una presenza capillare sul territorio grazie alle 66 Sezioni locali, i 3.000 volontari e i 10.000 soci, che sono punto di riferimento per circa 30.000 persone. UILDM svolge un importante lavoro in ambito sociale e di assistenza medico-riabilitativa ad ampio raggio, gestendo anche centri ambulatoriali di riabilitazione, prevenzione e ricerca, in stretta collaborazione con le strutture universitarie e socio-sanitarie.

