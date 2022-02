Croce Verde Verbania presenta il nuovo corso per volontari soccorritori

PUBBLICITA

La Croce Verde Verbania, associata Anpas, organizza per venerdì 25 febbraio alle ore 20.30 presso la propria sede via Fiume 21, la serata di presentazione del nuovo corso per diventare volontari soccorritori.

Comunicato stampa Anpas – Croce Verde Verbania – Corso volontari soccorritori

Il percorso è gratuito ed è destinato a formare i volontari che svolgeranno il servizio di soccorso in emergenza. Dopo una prima parte di lezioni teorico-pratiche, della durata complessiva di 54 ore, gli aspiranti volontari soccorritori saranno ammessi al tirocinio pratico protetto, 100 ore in Croce Verde Verbania, durante il quale dovranno svolgere, affiancati da personale esperto, trasporti in emergenza su autoambulanza e servizi di tipo socio sanitario. Il corso è riconosciuto e certificato dalla Regione Piemonte secondo lo standard formativo regionale. Inoltre, all’interno dello stesso corso è prevista la formazione e l’abilitazione all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno in ambito extraospedaliero.

«Siamo pronti per proporre il nuovo corso per volontari soccorritori, sospeso durante il periodo pandemico – spiega il presidente della Croce Verde Verbania Luca Sfolzini – Diventare volontari è una scelta importante per condividere sia le esperienze di vita sia di servizio alla comunità e invito i giovani e tutti coloro che vogliono avvicinarsi a Croce Verde a dare un piccolo e concreto contributo per permetterci di continuare a svolgere il servizio di soccorso e assistenza».

Per informazioni e adesioni contattare la Croce Verde Verbania al numero di telefono 0323 556616 o via email a info@croceverdevb.it.

La Croce Verde Verbania, associata Anpas, può contare sull’impegno di 224 volontari, di cui 100 donne, grazie ai quali ogni anno svolge oltre 9mila servizi con una percorrenza di circa 230mila chilometri. Effettua servizi di emergenza 118, trasporti ordinari a mezzo ambulanza come dialisi e terapie, trasporti interospedalieri, assistenza sanitaria a eventi e manifestazioni, accompagnamento per visite anche con mezzo attrezzato al trasporto dei disabili e interventi di protezione civile.

L’Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) Comitato Regionale Piemonte rappresenta oggi 82 associazioni di volontariato con 9 sezioni distaccate, 10mila volontari (di cui 3.829 donne), 5.904 soci, 492 dipendenti, di cui 62 amministrativi che, con 430 autoambulanze, 211 automezzi per il trasporto disabili, 237 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile e 5 imbarcazioni, svolgono annualmente 520.967 servizi con una percorrenza complessiva di oltre 17 milioni di chilometri.

