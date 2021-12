PUBBLICITA

Sabato 18 dicembre, alle ore 21, presso il Teatro Incontro di Pinerolo in via Caprilli 31 si terrà la decima edizione dell’evento musicale “I Have a Dream” organizzato dall’Associazione Culturale Artistica Ariadie20.

Il concerto, con inizio alle ore 21 è a scopo benefico, il ricavato verrà devoluto alla Pubblica Assistenza Anpas Croce Verde di Pinerolo, a sostegno delle attività associative.

«Siamo molto grati all’associazione Ariadie20 per aver scelto la nostra Pubblica Assistenza come ente a cui dare un riconoscimento per l’attività fatta – commenta la presidente della Croce Verde Pinerolo, Maria Luisa Cosso – Ariadie20 è un’associazione culturale di amanti della musica che ogni anno organizza un concerto benefico. Quest’anno ha scelto la Croce Verde di Pinerolo. Siamo rimasti molto contenti per questo e anche molto commossi perché da una parte vediamo l’intento di portare i giovani verso la cultura e la musica, che sono bellezza della vita, dall’altra hanno avuto delle parole meravigliose sul nostro impegno. Nella lettera in cui ci comunicavano la loro scelta, a un certo punto, c’è scritto che il territorio utilizza il nostro servizio da ormai 105 anni e il lavoro che la pandemia ci ha costretto a fare è stato pesantissimo, rischioso ed estenuante, riconosciuto però da chi l’ha dovuto utilizzare. Molto commoventi sono le parole che loro scrivono nella loro lettera, in cui dicono testualmente: “I volontari che prestano servizio presso di voi mostrano verso la sofferenza altrui un livello di compassione e di solidarietà davvero impareggiabili. Può sembrare esagerato in termini di elogio, ma non è così. Chi ha usufruito del vostro servizio trova sempre una grande disponibilità ad assecondare orari e una gentilezza squisita nei confronti del malato”. Credo che questo sia il più bel riconoscimento che può essere dato alla nostra Croce Verde, alla sua esperienza sul territorio e ai nostri volontari e di questo siamo molto grati».

Il tema del concerto è il “Ritorno al futuro, esiste un futuro senza passato?” con il coro I Have a Dream 4ever Young, la mezzosoprano pinerolese Rosy Zavaglia e al pianoforte Leonardo Nicassio. I testi sono di Stefano Perlo e le scenografie sono a cura di Marco Benedetto e Silvio Papale, audio e luci di Flavio Vittone e Stefano Menegatti.

La prenotazione allo spettacolo è obbligatoria e per accedere al teatro occorrerà essere in possesso di Certificazione verde Covid-19 valida, secondo le ultime normative volte a contrastare la pandemia. Per maggiori informazioni telefonare al 340 524008.

La Croce Verde Pinerolo, associata Anpas, può contare sull’impegno di 169 volontari, di cui 60 donne, grazie ai quali ogni anno svolge oltre 15mila servizi con una percorrenza di circa 400mila chilometri. Effettua servizi di emergenza 118, trasporti ordinari a mezzo ambulanza come dialisi e terapie, trasporti interospedalieri, assistenza sanitaria a eventi e manifestazioni, accompagnamento per visite anche con mezzi attrezzati al trasporto dei disabili.

L’Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) Comitato Regionale Piemonte rappresenta oggi 82 associazioni di volontariato con 9 sezioni distaccate, 10.301 volontari (di cui 3.986 donne), 5.509 soci, 595 dipendenti, di cui 64 amministrativi che, con 433 autoambulanze, 220 automezzi per il trasporto disabili, 260 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile e 4 imbarcazioni, svolgono annualmente 493.795 servizi con una percorrenza complessiva di 16.035.424 chilometri.

