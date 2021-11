Volontari. Civili. Universali. Il webinar sul Servizio Civile UILDM

Venerdì 19 novembre alle 17.30 UILDM propone un webinar per riflettere sul ruolo del Servizio Civile.

Padova, 15 novembre 2021 – Solidarietà, partecipazione, inclusione e utilità sociale sono solo alcune delle parole che definiscono il Servizio Civile Universale, un’opportunità di crescita personale e professionale per i giovani dai 18 ai 28 anni.

Ne parleremo venerdì 19 novembre alle 17.30 durante il webinar “Volontari. Civili. Universali. Crescere e formarsi con il Servizio Civile UILDM”. Sarà l’occasione per celebrare i 20 anni dall’istituzione del Servizio Civile, per fare il punto sui passaggi storici che hanno caratterizzato questa esperienza e raccontare il ruolo del Servizio Civile per la vita dell’Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare.

Intervengono:

Marco Rasconi, presidente nazionale UILDM;

Michele Adamo, consigliere nazionale UILDM;

Marco De Giorgi, capo dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale;

Massimo Guitarrini, docente formatore Servizio Civile Universale UILDM;

Massimiliano Patrizi, coordinatore responsabile Servizio Civile Universale UILDM;

Emilio Gentile, ex obiettore di coscienza;

Maria Tropeano, ex volontaria Servizio Civile UILDM.

Per partecipare iscriviti qui: https://zoom.us/webinar/register/WN_RT_Qj_ieRVSCJ0Cyn_O7AA

UILDM nasce nel 1961 con l’obiettivo di promuovere l’inclusione sociale delle persone con disabilità, attraverso l’abbattimento di ogni tipo di barriera, e sostenere la ricerca scientifica e l’informazione sulle distrofie e le altre malattie neuromuscolari. Ha una presenza capillare sul territorio grazie alle 66 Sezioni locali, i 3.000 volontari e i 10.000 soci, che sono punto di riferimento per circa 30.000 persone. UILDM svolge un importante lavoro in ambito sociale e di assistenza medico-riabilitativa ad ampio raggio, gestendo anche centri ambulatoriali di riabilitazione, prevenzione e ricerca, in stretta collaborazione con le strutture universitarie e socio-sanitarie.