Croce Verde Torino Sezione di Venaria ha inaugurato la nuova sede

Domenica 14 novembre si è svolta l’inaugurazione della nuova sede della sezione di Venaria della Croce Verde Torino, Pubblica Assistenza Associata ad Anpas.

Gli ampi locali della nuova sede della Croce Verde Torino sezione di Venaria si trovano in via Don Sapino, 77. La cerimonia di inaugurazione si è svolta alla presenza del sindaco di Venaria Reale, Fabio Giulivi, del presidente di Croce Verde Torino, Mario Paolo Moiso, del responsabile della sezione di Venaria, Lorenzo Spago. Madrina della manifestazione, Cav. Maria Di Benedetto.

Nel pomeriggio i volontari hanno accolto i cittadini interessati a visitare la nuova sede, hanno inoltre illustrato l’attività della Croce Verde e spiegato come entrare a per far parte dell’associazione, diventando volontari.

La sezione di Venaria Reale della Croce Verde Torino nacque nel 1979, immediatamente dopo quella di Borgaro e precedendo la Sezione di San Mauro, Alpignano (1980) e Ciriè (1983); i fondatori furono un gruppo di circa 20 volontari tra i quali si ricordano: Audisio, Divina, Rumiano, Manzelli, Bonardi, Baglio, Salvagnini, Fusetto.

La sede della sezione è più volte cambiata negli anni: la prima in via Zanellato, quindi in via Aldo Picco, in strada Altessano in associazione con guardia medica e Vigili del Fuoco, poi in via Nazario Sauro e infine in via Don Sapino. Dopo circa un anno di lavori di ristrutturazione ora i volontari venariesi e i dipendenti dell’Ente si ritrovano in una sede rinnovata e certamente più funzionale all’intensa attività da svolgere lungo le 24 ore delle giornate, 7 giorni su 7, come accade in tutte le sedi dell’Associazione a servizio del territorio.

La sezione di Venaria copre una postazione del Sistema di emergenza sanitaria 118; sono a disposizione in totale cinque mezzi di soccorso per servizi di emergenza e per i servizi di trasporto sanitario non urgente. Recentemente è stato messo a disposizione della sezione un nuovo mezzo attrezzato per il trasporto di disabili così da garantire un ulteriore supporto alla cittadinanza.

La sezione di Venaria è composta da circa 90 volontari che insieme ai dipendenti svolgono oltre 2.500 servizi di soccorso e 500 servizi di trasporto all’anno. Da aprile scorso è stata poi costituita anche una squadra volontaria diurna per i servizi privati e trasporti di istituto.

Uno dei principali impegni di Croce Verde Torino è quello della formazione, non soltanto verso i propri volontari ma anche a tutta la cittadinanza. Negli ultimi anni l’Ente si è impegnato a fornire formazione di primo soccorso nelle scuole e nelle aziende della Città metropolitana di Torino, ed è presente nelle piazze con i propri volontari in occasione di eventi per avvicinare la popolazione al mondo e alla cultura del volontariato, del primo soccorso e delle buone pratiche in campo sanitario.

La Croce Verde Torino, aderente all’Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze), è un’associazione di volontariato, fondata nel 1907, che opera nei comuni di Torino, Alpignano, Borgaro-Caselle, Ciriè, San Mauro e Venaria Reale in campo sanitario con servizi d’istituto di trasporto e di soccorso sanitario urgente anche in convenzione con il Sistema di emergenza sanitaria 118. I servizi sono diretti a tutte le persone che, momentaneamente o permanentemente, sono in stato di necessità. Oggi i volontari soccorritori della Croce Verde Torino sono oltre 1.400, organizzati principalmente in squadre notturne e diurne.

