Novara Soccorso cerca nuovi volontari e presenta il corso per soccorritori

Pubblicità

La Pubblica Assistenza Anpas Novara Soccorso, venerdì 29 ottobre, presenterà il nuovo corso per diventare volontari soccorritori e operare sulle ambulanze per i servizi di emergenza-urgenza 118.

Pubblicità

L’incontro si terrà alle ore 21 presso la sede di via Rizzottaglia 19 a Novara.

Comunicato stampa Anpas – Novara Soccorso – Corso volontari soccorritori

Il corso, al quale è ancora possibile iscriversi, è completamente gratuito ed è riconosciuto e certificato dalla Regione Piemonte secondo lo standard formativo regionale. Le lezioni inizieranno la sera del 2 novembre, presso la sede dell’associazione.

Il corso tratterà gli argomenti del soccorso in maniera semplice e comprensibile. Al percorso formativo teorico e pratico di 54 ore seguirà il tirocinio pratico protetto di altre 100 ore in affiancamento a personale esperto. Si otterrà così la qualifica di volontario soccorritore per svolgere sia i trasporti di tipo ordinario sia in emergenza sanitaria. Inoltre, all’interno dello stesso corso è prevista la formazione e l’abilitazione all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno in ambito extraospedaliero

Per informazioni e iscrizioni contattare la Pubblica Assistenza Novara Soccorso chiamando il numero 0321 456600 oppure tramite email: info.novarasoccorso@gmail.com.

Novara Soccorso, aderente all’Anpas, grazie ai suoi 109 volontari, di cui 43 donne, svolge annualmente oltre 23mila servizi, si tratta di prestazioni convenzionate con le Aziende sanitarie locali, servizi d’istituto, servizi di emergenza 118 con una percorrenza complessiva di circa 200mila chilometri.

L’Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) Comitato Regionale Piemonte rappresenta oggi 82 associazioni di volontariato con 9 sezioni distaccate, 10.301 (di cui 3.986 donne), 5.509 soci, 595 dipendenti, di cui 64 amministrativi che, con 433 autoambulanze, 220 automezzi per il trasporto disabili, 260 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile e 4 imbarcazioni, svolgono annualmente 493.795 servizi con una percorrenza complessiva di 16.035.424 chilometri.

Grugliasco (To), 13 ottobre 2021

Luciana SALATO

Ufficio Stampa – Anpas Comitato Regionale Piemonte

Mob. 334-6237861 – Tel. 011-4038090 – Fax 011-4114599

email: ufficiostampa@anpas.piemonte.it

Sito web: www.anpas.piemonte.it