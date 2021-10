I volontari del Soccorso Dogliani organizzano il nuovo corso per volontari soccorritori

Pubblicità

La Pubblica Assistenza Anpas Volontari del Soccorso di Dogliani, associata Anpas, organizza un nuovo corso gratuito per aspiranti volontari soccorritori. Le lezioni, che inizieranno il 9 novembre alle ore 21.00, si terranno presso la sede dell’associazione in via Ospedale 1 a Dogliani.

Pubblicità

I Volontari del Soccorso Dogliani invitano tutti coloro con la possibilità di dedicare parte del loro tempo agli altri a entrare a far parte della Pubblica Assistenza di Dogliani. Il corso per volontari soccorritori in ambulanza è riconosciuto e certificato dalla Regione Piemonte. Per maggiori informazioni e iscrizioni contattare i Volontari del Soccorso di Dogliani al 334 3922851; email volontari.dogliani@libero.it. Per partecipare è necessario essere in possesso di Certificazione verde Covid-19.

Gli argomenti trattati durante le lezioni riguarderanno diverse tematiche tra cui i codici d’intervento, i mezzi di soccorso, il linguaggio radio e le comunicazioni, la gestione dell’emergenza, la rianimazione cardiopolmonare, l’utilizzo del defibrillatore, il trattamento del paziente traumatizzato, il bisogno psicologico della persona soccorsa. Inoltre all’interno dello stesso percorso formativo è prevista l’abilitazione all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno in ambito extraospedaliero.

L’Associazione Volontari del Soccorso di Dogliani può contare sull’impegno su 211 volontari, di cui 67 donne. Nell’ultimo anno l’Associazione ha svolto oltre 2.700 servizi divisi fra servizi in emergenza e trasporti socio sanitari, percorrendo circa quasi 146mila chilometri. Il parco automezzi è composto da cinque autoambulanze, due autoveicoli attrezzati per trasporto di persone disabili e un mezzo per servizi socio assistenziali.

L’Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) Comitato Regionale Piemonte rappresenta oggi 82 associazioni di volontariato con 9 sezioni distaccate, 10.301 (di cui 3.986 donne), 5.509 soci, 595 dipendenti, di cui 64 amministrativi che, con 433 autoambulanze, 220 automezzi per il trasporto disabili, 260 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile e 4 imbarcazioni, svolgono annualmente 493.795 servizi con una percorrenza complessiva di 16.035.424 chilometri.

Comunicato stampa Anpas – Volontari del Soccorso Dogliani – Corso volontari soccorritori

Grugliasco (To), 25 ottobre 2021

Luciana SALATO

Ufficio Stampa – Anpas Comitato Regionale Piemonte

Mob. 334-6237861 – Tel. 011-4038090 – Fax 011-4114599

email: ufficiostampa@anpas.piemonte.it

Sito web: www.anpas.piemonte.it