Sabato 17 luglio presso la pista prove del Cnh Industrial Village di Torino si terrà un corso di guida in sicurezza rivolto a 18 volontarie e volontari del Gruppo giovani di Anpas Piemonte. Il corso, teorico e pratico della durata di otto ore, è tenuto dagli istruttori della Scuola guida per conducenti mezzi di soccorso “Luigi Vigna – Ilario Naretto” di Anpas Croce Verde Torino.

Le ragazze e i ragazzi del Gruppo giovani di Anpas Piemonte coinvolti nel corso svolgono servizio di volontariato presso le Pubbliche Assistenze Anpas Croce Bianca Orbassano, Croce Verde Vinovo, Croce Verde Bagnolo, Croce Verde Bricherasio.

I giovani apprenderanno le tecniche di guida sicura e le particolarità degli automezzi utilizzati, oltre gli aggiornamenti del Codice della strada.

Nelle prove su pista si eseguiranno diversi esercizi di guida: il percorso lento tra i birilli che simula un tragitto cittadino; l’itinerario tra i birilli a velocità normale; la frenata d’emergenza per un ostacolo improvviso da evitare; la guida in retromarcia; l’esercizio a otto per imparare a usare correttamente lo sterzo, il freno e l’acceleratore; lo slalom tra birilli a distanza molto ravvicinata che serve per imparare le posizioni corrette delle mani sullo sterzo.

Massimiliano Manzini, direttore Scuola guida per conducenti mezzi di soccorso “Luigi Vigna – Ilario Naretto” di Anpas Croce Verde Torino: «Abbiamo organizzato un corso di guida in sicurezza per i giovani delle varie associazioni Anpas, ragazze e ragazzi freschi di patente, per trasmettere loro l’esperienza di una guida più sicura e fluida, utile a destreggiarsi sia con la propria auto nel traffico cittadino sia durante lo svolgimento del servizio di trasporto infermi alla guida di un mezzo di soccorso. Ringraziamo Cnh Industrial Village di Torino per aver concesso l’utilizzo della pista prove»

«Questa giornata di formazione –spiega Samantha Ferrari, responsabile Gruppo giovani Anpas Piemonte – è dedicata alle ragazze e ai ragazzi del nostro Gruppo giovani con l’obiettivo di far conoscere le corrette tecniche di guida per migliorare la gestione dell’automezzo e intensificare la propria sicurezza e responsabilità alla guida. Parteciperanno ragazzi neo patentati. Penso sia un’iniziativa molto importante per sensibilizzare i ragazzi sulle buone norme di guida, utili sia per gli eventuali servizi in associazione, ma soprattutto nel loro percorso di vita.

Pertanto ringrazio per la collaborazione e disponibilità la Scuola guida per conducenti mezzi di soccorso “Luigi Vigna – Ilario Naretto” di Anpas Croce Verde Torino e Cnh Industrial Village di Torino per l’ospitalità».

L’Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) Comitato Regionale Piemonte rappresenta oggi 82 associazioni di volontariato con 9 sezioni distaccate, 10.301 (di cui 3.986 donne), 5.509 soci, 595 dipendenti, di cui 64 amministrativi che, con 433 autoambulanze, 220 automezzi per il trasporto disabili, 260 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile e 4 imbarcazioni, svolgono annualmente 493.795 servizi con una percorrenza complessiva di 16.035.424 chilometri.

Grugliasco (To), 12 luglio 2021

