“Il tuffo di Lulù. Violenza assistita e come uscirne” è un video tratto dal piccolo libro omonimo, realizzato per D.i.Re Donne in rete contro la violenza da Fabiana Iacolucci e Valentina Calvani di Iaca Studio grazie al contributo finanziario di Avène.

Nasce come strumento per lavorare sulla violenza assistita, la violenza di cui sono testimoni loro malgrado bimbi e bimbe quando un uomo, il loro padre e un altro partner, maltratta la loro mamma. Questa versione, che lo presenta raccontato con la LIS , Lingua italiana dei segni, nasce nell’ambito del lavoro per far emergere la violenza contro donne e bambini/e con disabilità in cui sono impegnati i centri antiviolenza della rete D.i.Re nel quadro della campagna europea Step Up!

DiRe Donne in rete contro la violenza

Ringraziamo Giorgina Drinoczi per la segnalazione