Catanzaro, visite guidate a Musmi e Marca con le interpreti Lis

L’associazione culturale Dico Servizi Museali, nell’ambito del progetto Dico Educazione, finanziato dalla Regione Calabria grazie all’avviso pubblico per la selezione e il finanziamento di interventi per la valorizzazione del sistema dei beni culturali e per la qualificazione e il potenziamento dell’attuale offerta culturale presente in Calabria, ha dato il via ad un ricco programma di visite guidate, laboratori e attività didattiche presso il Museo Musmi e il Marca Open, coinvolgendo un vasto target di utenti.

Venerdì 28 maggio alle 16 si è svolta una visita guidata dedicata a un gruppo di visitatori dell’Ens – Ente Nazionale Sordi, organizzata in collaborazione con Francesco Scalise, vicepresidente Ens Catanzaro. La visita è stata condotta da due operatrici specializzate dell’associazione Dico, Luigia Bruno e Rossella Talotta, affiancate da due interpreti Lis, che hanno guidato i partecipanti all’interno del Museo Musmi e alla scoperta delle opere contemporanee del Marca Open – Parco delle Sculture di Catanzaro.

Al termine della visita è stato sottoposto ai partecipanti un questionario di gradimento, per comprendere i punti di forza e le criticità dei percorsi museali proposti. è Seguito poi un momento di confronto tra gli operatori museali dell’associazione Dico e le interpreti Lis. Il recente riconoscimento della Lingua dei Segni Italiana da parte dello Stato, traguardo lungamente atteso, ha finalmente portato l’Italia al pari degli altri Paesi europei che già riconoscevano il valore delle proprie lingue dei segni.

Un motivo in più per porre l’attenzione sull’obiettivo principale del progetto che è quello di rendere sempre più accessibili e inclusive le istituzioni museali del territorio, abbattendo le barriere comunicative e culturali. Grazie alla disponibilità dell’Ens di Catanzaro, anche gli operatori museali dell’associazione Dico hanno avuto la possibilità, per l’occasione, di approcciarsi ai servizi di interpretariato in Lis.