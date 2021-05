San Felice Circeo – L’associazione culturale Elicriso, con il patrocinio e il contributo del Parco Nazionale del Circeo, torna ad accompagnare adulti e bambini tra le bellezze storico-naturalistiche del territorio attraverso sei passeggiate gratuite, nei mesi di maggio giugno, con la consegna di un gadget a fine attività.

Il progetto Elicriso nel Parco Nazionale del Circeo presentato dall’associazione, ha lo scopo di promuovere il territorio e invitare a frequentare alcuni ambienti del Parco Nazionale nei periodi più inusuali e non solo in altra stagione, contribuendo a destagionalizzare la frequentazione del territorio del Parco.

Le passeggiate che propone l’associazione, rivolte sia ad adulti che a bambini, oltre a far riscoprire il piacere di stare a contatto con la natura, con tutti i benefici che questa porta, hanno anche il proposito di far conoscere e sperimentare l’antica arte del Tai Chi Chuan in natura e di presentare le piante tipiche del territorio del Parco Nazionale del Circeo soffermandosi sulle proprietà fitoterapiche, gli usi nella tradizione culinaria e le storie e leggende ad esse legate.

La presenza del cane addestrato permette inoltre di approfondire diverse curiosità sugli animali domestici e selvatici, di svelare curiosità e sfatare falsi miti sul comportamento di questi animali. Come già piacevolmente sperimentato due anni fa, in una delle passeggiate sarà presente una interprete LiS (Lingua Italiana dei Segni) per allargare la partecipazione congiunta anche con i non udenti, per scoprire non solo il linguaggio dei segni ma anche il linguaggio del corpo.

Indispensabile la prenotazione e partecipare muniti d i mascherina e gel igienizzante. Le passeggiate saranno a numero ristretto di partecipanti, fondamentale quindi la prenotazione con la responsabilità di avvisare per tempo qualora impossibilitati a partecipare. Sarà garantito il rispetto delle norme anti-covid, il distanziamento, e le attività saranno tutte all’aperto.

Info e prenotazioni: Lucia Masotti 349.6131902, Augusta D’Andrassi 347.5161473; e-mail: elicriso.ac@gmail.com