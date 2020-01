DAL 5 AL 9 OTTOBRE 2020

LINGUA DEI SEGNI ITALIANA

MEZZA PENSIONE

La “Venezia del Nord”, la “Città del Nord”, la “Città delle Notti Bianche” e la “Città sulla Neva”: viene chiamata in tutti questi modi San Pietroburgo, anima culturale della Russia e seconda città più grande del paese.

La città venne costruita nel 1704 da Pietro il Grande, per essere una sorta di “finestra sull’Occidente”!

La nostra proposta di viaggio per questo San Pietroburgo in LIS, è indirizzata a turisti non udenti, di tutte le età.

Si visiterà l’Hermitage e le Cattedrali sui canali della Città; Faremo tappa alla Fortezza dei Santi Pietro e Paolo, una delle attrazioni più visitate a San Pietroburgo, per poi immergerci nella meravigliosa reggia di Peterhof ed il Palazzo di Caterina.

Sempre accompagnati dalla vostra Interprete in Lingua dei Segni ed una guida abilitata!

Se avrete piacere potrete, inoltre, optare per una “escursione extra”, come il giro in battello, serale o notturno, con spettacolo apertura dei ponti sulla Neva, o l’ingresso alla Cattedrale di S. Isacco.

Il programma di San Pietroburgo in LIS