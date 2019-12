Visite guidate in lingua italiana dei segni al castello Maniace di Siracusa. Sabato mattina il debutto dell’iniziativa, realizzata in collaborazione con l’Associazione Sicilia Turismo per tutti e CIAO – Centro Interculturale di aiuto ed orientamento.

Alle 10, il primo percorso di visita. Un viaggio nello spazio e nel tempo alla scoperta dell’imponente Castello Maniace: la storia, l’architettura e il racconto della vita quotidiana nel Medioevo, i cambiamenti nel corso dei secoli, fino agli ultimi restauri. Visita gratuita per il pubblico adulto condotta da un educatore museale e da una guida in L.I.S. con pagamento del solo biglietto d’ingresso.

Previsti anche momenti di gioco per i più piccoli, attraverso letture animate e giochi didattici. Questa visita è gratuita per bambini dai 5 ai 10 anni, condotta da operatori didattici.

durata 90 minuti – partenza dalla biglietteria del Castello

Il biglietto di ingresso intero al Castello Maniace è di 4 euro a persona, eccetto le riduzioni e le gratuità previste dalle normative di legge. Bambini e ragazzi sotto i 18 anni di età, persone diversamente abili e un loro accompagnatore hanno diritto al biglietto di ingresso gratuito.