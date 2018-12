Un evento per la presentazione dei servizi (nuovi e già esistenti) che garantiscono la totale accessibilità al sito turistico anche a persone con disabilità fisiche più o meno gravi, due differenti esperienze in grotta dedicate a persone affette da disabilità differenti, un incontro con i feedback rivenienti dalle esperienze appena vissute e uno spettacolo teatrale unico nel suo genere.

Giovedì 13 dicembre 2018 alle grotte di Castellana (Ba) un appuntamento per celebrare le “Grotte 100% Accessibili”: obiettivo principale dell’evento è quello di consolidare e implementare il percorso e le progettualità che vedono la Grotte di Castellana srl impegnata ad annullare le distanze e le difficoltà fisiche e comunicative che si interpongono tra la bellezza del complesso carsico pugliese e visitatori con disabilità di varia gravità.

La manifestazione avrà inizio alle ore 15,30 con una speciale Speleonight per un gruppo di ragazzi sordi impiantati dell’Associazione Asi Onlus Puglia.

Alle ore 16 seconda esperienza in grotta con una visita dedicata ad un gruppo di ragazzi sordo-ciechi in collaborazione con la Lega del filo d’oro, una delle novità per il panorama turistico delle grotte di Castellana e non solo.

Alle ore 18,30, presso il Museo Speleologico “Franco Anelli” conferenza “Grotte 100% Accessibili. Presente e futuro” con la presentazione della nuovavideoguida LIS realizzata da Digi.Art per il percorso turisitico delle grotte di Castellana (dispositivo che, ancora oggi, risulta presente in pochi siti turistici italiani), un momento per i feedback emozionali degli ospiti di Speleonight e della visita esperienziale, la cerimonia di consegna di un defibrillatore donato dalla associazione Orizzonti Futuri Onlus e gli interventi conclusivi delle istituzioni e del CdA di Grotte di Castellana srl.

Alle ore 20, sempre presso il Museo Anelli, spettacolo teatrale “Nella bottega d’arte, i silenzi si illuminano con i colori” a cura dell’Associazione Culturale “Le mani incatenate” di Dario Palazzo e Michele Caiati, realtà gestita da soli sordi che svolge numerose attività culturali, occupandosi di laboratori teatrali, di canzoni e poesie in LIS creando prodotti artistici unici nell’ambito di teatro, cabaret, canzone LIS, art performance LIS, poesie LIS e della scena artistica sorda.

“Grotte 100% Accessibili” è un evento organizzato da Grotte di Castellana srl, in collaborazione con La Lega del Filo d’Oro, l’Associazione Culturale “Le mani incatenate”, l’Asi Onlus Puglia e Atc SottoSopra, con il patrocinio del Comune di Castellana Grotte.

Per info e prenotazioni è possibile contattare la segreteria di Grotte di Castellana srl telefonando al numero Informazioni 080.49982211 (ogni giorno, dalle ore 9 alle ore 13) o scrivendo via mail a segreteria@grottedicastellana.it.

Ulteriori informazioni sui canali sociali facebook e instagram di Grotte di Castellana srl e sul sito www.grottedicastellana.it.

Grave delle Grotte di Castellana Piazza Franco Anelli Castellana Grotte

Quando Dal 13/12/2018 al 13/12/2018 15.30

Prezzo Prezzo non disponibile

