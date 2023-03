A Singapore robot per pulire fiumi e pattugliare strade

PUBBLICITA

Singapore vedrà quest’anno nuove applicazioni della tecnologia 5G: due nella produzione di veicoli elettrici e una nella pulizia dei fiumi, ha dichiarato al Parlamento l’Alto Ministro di Stato per le comunicazioni e l’informazione Janil Puthucheary.

PUBBLICITA

L’Infocomm and Media Development Authority (IMDA), responsabile della digitalizzazione della città-stato in collaborazione con Hyundai vedrà entro la fine dell’anno la distribuzione di 100 robot mobili in tutta la fabbrica presso lo Hyundai Motor Group Innovation Center di Singapore (HMGICS).

L’obiettivo sarà quello di ottimizzare il trasporto di materiali alle celle di produzione dei veicoli.

La tecnologia 5G consentirà la trasmissione dei dati in tempo reale tra il sistema di controllo automatizzato e i robot. Ridurrà l’attività ad alta intensità di manodopera, migliorerà la sicurezza dei lavoratori e consentirà loro di assumere ruoli di maggior valore, ha affermato il dott. Puthucheary. La tecnologia 5G consentirà inoltre l’analisi video e l’elevato throughput di dati necessari alle navi autonome per rilevare e pulire i rifiuti al di fuori del percorso pre-programmato. Al momento attuale i servizi di pulizia delle acque sono effettuati da barche a benzina. Questi veicoli producono fino a 20 tonnellate di emissioni di carbonio all’anno e hanno un elevato costo di manutenzione annuale. I robot di sorveglianza sono in fase di sperimentazione a South Beach e saranno implementati a maggio, pattugliando luoghi interni ed esterni, per aiutare a colmare la carenza di personale di sicurezza qui, che può rendere difficile per le agenzie far fronte alle violazioni della sicurezza, ha affermato IMDA