Trascrizione istantanea: l’App che aiuta le persone sorde a dialogare

di Alessandra Romano La tecnologia è sempre più un'alleata delle disabilità o meglio delle diverse abilità. Per le persone sorde ora c'è una nuova possibilità per non rimanere isolate e rinchiuse in se stesse. Trascrizione istantanea è l'App che trascrive tutto ciò che l'interlocutore dice. È stata resa disponibile per il download gratuito il 3 giugno del 2019 e solo per Android. L'ultimo aggiornamento, del 16 marzo 2023, ha portato alla versione 6.3. Aiuta le persone sorde a non sentirsi escluse e le rende partecipi di conversazioni con amici, ma anche di congressi di lavoro (se non si è troppo distanti da chi sta parlando).

Dialogo in 80 lingue Grazie ad essa si può chiacchierare anche con persone straniere, poiché è disponibile in oltre 80 lingue. Altra funzione importante di questa App è il rilevamento dei suoni di alert. Infatti, è in grado di captare segnali acustici importanti come l’allarme di un incendio, il suono del campanello, tutto ciò che una persona sorda non riesce a sentire. Aiuta anche a capire se la persona che parla ha difficoltà nella trascrizione, perché magari c’è folla o musica, indicazioni che l’App fornisce.

Sicuramente parliamo di un’applicazione molto innovativa, ma non possiamo dire che sia completamente precisa. Molte volte vengono trascritte parole sbagliate, che portano sia la persona che parla che quella sorda a una sorta di agitazione per non riuscire a comunicare. Il semplice suono di una sveglia del cellulare, invece, viene interpretato come allarme antincendio. Questo significa che bisogna ancora lavorarci e migliorarlo, ma si tratta comunque di un buon punto di inizio sul quale bisogna ancora ingegnarsi. La trascrizione è fatta in tempo reale e non c’è necessità di sedersi e aspettare, rovinando il ritmo della conversazione.