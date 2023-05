Il servizio SignTime di Apple è disponibile anche in Italia

SignTime arriva anche in Italia

di Giuseppe Migliorino – Iphone Italia

Da oggi, anche in Italia è possibile richiedere il servizio SignTime di Apple

Da oggi 18 maggio in Germania, Italia, Spagna e Corea del Sud è disponibile SignTime, un servizio che permette a chi visita l’Apple Store e contatta il Supporto Apple di richiedere l’assistenza on‑demand di interpreti della lingua dei segni, già disponibile negli Stati Uniti, in Canada, nel Regno Uniti, in Francia, Australia e Giappone.

Il supporto Apple è disponibile attraverso il servizio di inoltro video SignTime, che usa il video per metterti in contatto con un/una interprete della lingua dei segni.

Come contattare Apple nella lingua dei segni italiana (LIS) usando SignTime Questi i passaggi da seguire