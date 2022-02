Pomezia scelta come buona pratica per i servizi accessibili alle persone sorde

PUBBLICITA

Pomezia è stato scelto dalla App Municipium, del Gruppo Maggioli, “come case study di riferimento tra gli enti che meglio forniscono servizi utili ai propri cittadini”. Lo si legge in una nota del comune di Pomezia.

“In due anni il comune ha superato i 12.460 utenti iscritti, garantendo una comunicazione sempre giù integrata e innovativa. Con un solo click i cittadini possono inviare segnalazioni di guasti, reclami o proposte per il territorio: ad oggi sono 10.963 le segnalazioni già chiuse, con una media di 5 giorni per la lavorazione. Abbracciando i concetti di inclusione e accessibilità -si legge anche-, Pomezia è stato il comune apripista nell’attivazione di un nuovo servizio per facilitare la comunicazione tra cittadino sordo e pubblica amministrazione. “No barriere in comune” è un progetto selezionato da Laziocrea spa e finanziato dalla regione Lazio per la realizzazione di azioni rivolte all’inclusione sociale delle persone con disabilità uditiva.

“Pomezia si conferma così una città innovativa e al passo con la rivoluzione digitale – ha spiegato nella nota l’assessore Giuseppe Raspa- Abbiamo attivato la App Municipium con l’obiettivo di facilitare i rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione, snellire il lavoro degli uffici e stimolare un maggiore coinvolgimento nell’utilizzo e nella condivisione dei contenuti. Non solo, grazie all’integrazione e all’uso delle nuove tecnologie e a campagne formative ed informative rivolte al personale e ai cittadini stessi, concretizziamo i concetti di accessibilità per tutti i cittadini sordi, rispondendo ad ogni necessità di comunicazione”.