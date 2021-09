Anche a Latina e provincia cambia il modo di chiedere soccorso: nuovo numero per le emergenze e app

Pubblicità

Da un paio di giorni, esattamente dal 28 settembre, anche in provincia di Latina i vecchi numeri per l’emergenza sono andati ‘in pensione’.

di Lidano Orlandi

E’ entrato in funzione, infatti, il NUE (Numero Unico di Emergenza), ovvero il 112.

Dopo 34 anni di servizio, quindi, anche il numero 115 nella nostra Provincia va in pensione. Ora per qualsiasi emergenza ci sarà il NUE112, anche se si compongono i vecchi numeri di emergenza (112, 113, 115 e 118).

Il servizio Numero di emergenza Unico Europeo 112 è fruibile, nelle Regioni in cui sono operative le Centrali Uniche di Risposta (CUR), anche tramite l’App Where ARE U dedicata agli smartphones.

L’App consente di effettuare una chiamata di emergenza con l’invio automatico all’operatore della Centrale Unica di Risposta dei dati relativi alla localizzazione del chiamante ricavati dal sistema di posizionamento GPS del telefono.

E’ possibile utilizzare l’App anche se non si è in condizione di parlare, semplicemente selezionando il tipo di soccorso di cui si ha bisogno: l’operatore riceverà la “chiamata muta” con le indicazioni del soccorso richiesto.

Il sistema funziona anche se ci si trova in una zona dove non c’è copertura della rete dati; in quel caso la localizzazione viene trasmessa alla CUR tramite SMS.

L’App consente l’accesso al servizio anche a persone sorde.

Where ARE U è disponibile per i sistemi operativi mobili iOS, Android e Windows.2