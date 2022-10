Apple svela il nuovo iPad, con schermo più grande e USB-C

PUBBLICITA

Porta con sé novità interessanti e attese – se non da tempo ormai annunciate – la decima generazione di iPad appena presentata da Apple

Il nuovo modello si caratterizza subito infatti per avere uno schermo Liquid Retina da ben 10,9 pollici, che sembra essere una conferma per le indiscrezioni che si sono diffuse negli ultimi giorni: Apple starebbe pensando di rilasciare, nel prossimo futuro, una base (dock) che consenta di trasformare il tablet in uno smart display dal quale effettuare chiamate con FaceTime e controllare i dispositivi di domotica e che, per poter essere utilizzabile, deve quindi essere di dimensioni adeguate.

Una seconda caratteristica degna di nota è l’abbandono del connettore Lightning per la ricarica in favore di USB-C: ovviamente Apple non dirà mai se la mossa (vista “in anteprima sull’iPad Pro del 2018) sia stata decisa a seguito delle pressioni che da tempo arrivano dall’Unione Europea e che di recente si sono rafforzate, ma almeno i legislatori del Vecchio Continente potranno dirsi contenti.

L’arrivo del connettore USB-C coincide con la sparizione del jack per le cuffie e del pulsante Home; quest’ultimo è stato sostituito dall’integrazione della tecnologia Touch ID nel pulsante di accensione, come già si è visto con iPad Air e iPad Mini.

Cuore del nuovo iPad non è il SoC M2 (presente invece nell’ultima versione dell’iPad Pro) ma il già noto Apple A14 Bionic, lo stesso adoperato nell’iPhone 12, grazie al quale – secondo le dichiarazioni ufficiali – il tablet offre prestazioni triple rispetto all’iPad del 2019 (settima generazione) e una batteria che in grado di durare per tutto il giorno.

La connettività comprende Wi-Fi 6 e, nella versione dotata di supporto alle reti cellulari, 5G; per quanto riguarda le fotocamere, il sensore anteriore è un ultrawide da 12 megapixel, mentre quello posteriore è anch’esso da 12 megapixel con supporto alla registrazione di video in risoluzione 4K.

L’iPad di decima generazione supporta gli accessori Apple Pencil e la nuova Magic Keyboard Folio, tastiera che incorpora anche un trackpad e che viene venduta separatamente; accoppiata a un iPad, trasforma a tutti gli effetti il tablet in un computer portatile con iPadOS.

Il nuovo iPad sarà disponibile a partire dal prossimo 26 ottobre in quattro colori – blu, rosa, argento e giallo – e con due diversi quantitativi di memoria interna (64 o 256 GByte); può già essere preordinato dal sito di Apple con prezzi che partono da 589 euro per la versione da 64 Gbyte e con la sola connettività Wi-Fi e arrivano fino a 989 euro per la versione con 5G e 256 Gbtye di memoria.