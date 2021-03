Milano Digital Week: il programma dell’edizione 2021

CoderDojo è un movimento senza scopo di lucro che si occupa di istituire dei club e organizzare incontri gratuiti per insegnare ai giovani a programmare. Nato in Irlanda nel 2011, è ormai una rete di volontari che si sta espandendo a livello globale. I CoderDojo HPE, seguendo le linee guida internazionali di CoderDojo, si propongono principalmente di portare i ragazzi a sviluppare le proprie competenze digitali ed il pensiero computazionale. La programmazione, infatti, li aiuta ad utilizzare in modo autonomo e consapevole la tecnologia. I bambini, con l’aiuto di software open source, realizzano propri programmi, videogiochi, presentazioni, animazioni e li condividono online con l’intera comunità. Imparare a programmare non offre soltanto accesso a professioni sempre più richieste, ma costituisce un modo di avvicinarsi alle tecnologie in maniera attiva, aiuta a sviluppare il pensiero logico e computazionale e fornisce nuovi strumenti di espressione personale. Inoltre, contribuisce ad affinare alcune competenze (pensare in modo creativo, ragionare schematicamente, collaborare con gli altri), fondamentali per gli studenti, a prescindere da quello che sarà il loro campo di studio o la loro occupazione.